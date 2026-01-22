Legendarens son skriver kontrakt värt 440 miljoner

Buffalo Sabres säkrar forwarden Josh Doan för framtiden. Nu skriver klubben ett sjuårsavtal värt 440 miljoner svenska kronor med sonen till legendaren Shane Doan.

Josh Doan skriver ett sjuårskontrakt med Buffalo Sabres. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Josh Doan har varit ett av utropstecknen i ett återupplivat Buffalo Sabres den här säsongen. Nu ser klubben till att han blir kvar i Buffalo. På onsdagen kom beskedet att han tecknat ett sjuårskontrkat med klubben värt 48,65 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 440 miljoner kronor.

Doan, 23, har stått för 15 mål och 35 poäng på 49 matcher med Sabres den här säsongen. Det nya kontraktet börjar gälla från och med nästa säsong och uppges ha en lönetaksträff på 6,95 miljoner dollar per år.

Sabres förvärvade ursprungligen Doan och backen Michael Kesselring från Utah Mammoth under NHL-draften 2025 i utbyte mot ytterforwarden J.J. Peterka, som därefter skrev på en egen femårig kontraktsförlängning med Utah.

Enligt uppgifter innehåller Doans nya avtal även en signeringsbonus på totalt sju miljoner dollar, fördelad över de två första åren.

Josh Doan är son till legendaren Shane Doan

Som ett andrarundsval (nummer 37 totalt) av Arizona Coyotes i NHL-draften 2021 slog Doan igenom via den välrenommerade Chicago Steel-verksamheten i USHL, innan han spelade två säsonger på college för Arizona State University. Hans pappa är Coyotes-legendaren Shane Doan.

Efter att ha gjort 28 mål och 75 poäng på 74 matcher över två säsonger med ”Sun Devils” skrev Doan på ett rookiekontrakt med Coyotes 2023. Han gjorde sina första elva NHL-matcher under säsongen 2023/24 och noterades då för fem mål och nio poäng.

Inför säsongen 2024/25 flyttade Doan, tillsammans med resten av Coyotes organisation, till Utah. Där hade han dock svårt att hitta rätt i Utah Hockey Club och stod för sju mål och 19 poäng på 51 matcher, samtidigt som han tillbringade en del av säsongen i AHL med Tucson Roadrunners.

Efter säsongen, där han vann ett VM-guld med USA i Stockholm, ansågs Doan vara överflödig i Utahs organisation. Han blev till slut en viktig del i bytesaffären som skickade Peterka till Mammoth. Peterka, som då var missnöjd och vägrade skriva på en förlängning med Sabres, har den här säsongen gjort 16 mål och 32 poäng på 49 matcher i Utah.

På 111 NHL-matcher över delar av tre säsonger med Arizona, Utah och Buffalo har Doan totalt svarat för 27 mål och 63 poäng. Den Scottsdale-födde forwarden har varit en nyckelspelare i Sabres framgångar den här säsongen och kan stå inför sin Stanley Cup-slutspelsdebut redan i vår.

