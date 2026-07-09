Joona Luoto är av intresse för en ny svensk klubb.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Två säsonger i HV71 slutade med två negativa kval för Joona Luoto. Även om han inte levde upp till förväntningarna i grundserien klev han fram i kvalen för sitt lag. Det blev totalt elva poäng på tio matcher över matcherna mot MoDo Hockey och Leksands IF.

Det kan jämföras med 34 poäng på 70 matcher i SHL:s grundserie.

Sedan säsongen tog slut har 28-åringen stått utan kontrakt. Tidigare har han bland annat spelat i Schweiz, AHL och även gjort 25 matcher i NHL. Det utöver ett antal säsonger hemma i Finland.

Joona Luoto till Brynäs?

Nu återstår det att se var han hamnar nästa säsong. Enligt Expressen är Brynäs IF ett alternativ. De letar en större forward som kan kan bidra med tyngd i laget. Tidningen skriver att det inte är skarpt läge just nu, men om de hittar en ekonomisk samsyn kan det mycket väl bli en övergång.

Tidigare har hans agent sagt att det är "uteslutet" med en återkomst till Finland.

Brynäs har just nu 13 forwards på kontrakt. Men då är det tre spelare som är aktuella för utlåning alternativt att spela juniorhockey. Utöver det är det även oklart kring Nicklas Bäckström och hans fysiska status. Därav letar de fortfarande förstärkningar offensivt.