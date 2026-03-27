Joona Luoto uppges lämna HV71 för att flytta till Finland nästa säsong. Det är däremot något som spelarens agent dementerar kraftigt.

Joona Luoto jublar efter ishockeymatchen i SHL mellan HV71 och Växjö den 12 mars 2026 i Jönköping.

Två år i rad har Joona Luoto räddat kvar HV71 i SHL. I båda kvalen har han varit en nyckelspelare och gjort elva poäng på tio kvalmatcher över de senaste två säsongerna. I grundserien har finländaren däremot inte levererat som förväntat. Samtidigt har han varit rejält skadedrabbad.

På 70 SHL-matcher har forwarden gjort 34 poäng.

När han värvades in var det från Schweiz efter att innan det ha spelat i NHL och AHL. Därmed var förväntningarna höga på 28-åringen. Nu förväntas han lämna den svenska klubben. Enligt Expressen är det också Tappara som ser ut att bli nästa destination. Men det är något som spelarens agent förnekar.

— Det stämmer inte. Joona har inte bestämt sig för någon klubb för nästa säsong, men Finland är uteslutet, säger Ilkko Larva till Aamulehti.

Joona Luoto är från Tampere och är fostrad i Tappara. Senst han representerade klubben var 21/22, då klubben blev mästare. Det efter att HV71-forwarden gjort 17 poäng på 14 matcher i slutspelet. På meritlistan finns också åtta A-landskamper och ett junior-VM med Finland.

