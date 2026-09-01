Efter brutna kontraktet – hit flyttar tidigare SHL-backen

Brandon Davidson skriver på för tyska mästarna.

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Det var under måndagen som Kometa Brno gick ut med att man bröt kontraktet med kanadensaren Brandon Davidson, som har ett förflutet i Färjestad och Rögle .

– Vi vill tacka Brandon för allt han gjort för Kometa. Anledningen till att vi går skilda vägar är att vi har fullt på backsidan och beslutet att ge mer utrymme till våra yngre spelare. Det är inget lätt beslut, men med tanke på bredden på truppen är det nödvändigt. Vi önskar Brandon all lycka och framgång i sin framtida karriär, sade klubbens sportchef Tomas Vincour då .

Brandon Davidson är klar för Eisbären Berlin

Nu har Davidson hittat sin nya klubbadress. Under tisdagen presenteras 35-åringen av Eisbären Berlin, som har blivit tyska mästare tre år i rad.

– Jag är otroligt exalterad över att börja i Eisbären Berlin. Eisbären är en förstklassig organisation med en tradition av framgång. Jag är övertygad om att jag kan ha en positiv inverkan på laget. Jag känner till förväntningarna i Berlin och jag är redo att möta dem. Jag vill bevisa mig själv genom att bidra och hjälpa laget att vinna. Jag är mycket motiverad att stödja laget på alla sätt som en ledare, säger Brandon Davidson på klubbens hemsida .

Förra säsongen kom Davidson endast till spel i en enda match för Kometa Brno, vilket var mot Brynäs i CHL. Han spelade sedan inte någon seriematch alls för klubben i Tjeckien. Nu är han tillbaka på isen och ska spela i tyska DEL.

– Brandon är en fysiskt stark back med utmärkt defensiv medvetenhet. Med sin omfattande erfarenhet och sina ledaregenskaper kommer han att ge ytterligare stabilitet till vårt försvar. Han är redan bekant med europeisk hockey, så han kommer knappast behöva någon tid för att anpassa sig. Brandon har återhämtat sig helt från den skada som satte honom på is förra säsongen, säger Eisbären Berlins sportchef Stéphane Richer.

Spelade för Färjestad och Rögle i SHL

Brandon Davidson flyttade till Sverige 2023 när han skrev på för Färjestad. Han stod sedan för 2+2 på 14 matcher i grundserien och slutspelet under sin tid i FBK-tröjan. Inför säsongen 2023/24 flyttade han sedan till Rögle där han noterades för 2+3 på 50 matcher över hela säsongen, inklusive både grundserie och slutspel, och han var med på lagets resa till SM-final 2024.

Säsongen 2024/25 var Brandon Davidson med och blev tjeckisk mästare med Kometa Brno innan skadeproblem sabbade hela hans säsong 2025/26. Nu väntar alltså spel i Tyskland för backen som tidigare i sin karriär har spelat 180 NHL -matcher för Edmonton Oilers, Montréal Canadiens , New York Islanders, Chicago Blackhawks, Calgary Flames och Buffalo Sabres.