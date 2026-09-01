Beskedet: Bryter med förre SHL-backen

Brandon Davidson under sin tid i Rögle.

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Kometa Brno meddelar via sin hemsida om att man bryter kontraktet med den tidigare SHL -backen Brandon Davidson.

– Vi vill tacka Brandon för allt han gjort för Kometa. Anledningen till att vi går skilda vägar är att vi har fullt på backsidan och beslutet att ge mer utrymme till våra yngre spelare. Det är inget lätt beslut, men med tanke på bredden på truppen är det nödvändigt. Vi önskar Brandon all lycka och framgång i sin framtida karriär, säger sportchefen Tomas Vincour.

Den enda tävlingsmatch som Davidsons bokfördes för under fjolårssäsongen är en CHL -match mot Brynäs.

Spelade SM-final med Rögle

Davidson anslöt till Kometa Brno från Rögle inför säsongen 2024/25. Den kanadensiske backen spenderade en säsong i Ängelholmsklubben och hjälpte laget till ett SM-silver, där han i slutspelet 2024 snittade över 20 minuters istid per match.

Innan säsongen i Rögle spelade Davidson en kort sejour i Färjestad, dit han anslöt i samband med deadlinen för övergångar i februari 2023. Förutom Rögle och Färjestad har Davidson även spelat 180 matcher i NHL för Edmonton, Montréal, New York Islanders, Chicago, Calgary, San Jose och Buffalo.