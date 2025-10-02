Beskedet: Förre SHL-stjärnan lägger av

Juuso Hietanen var en av SHL:s främsta backar under sena 00- och tidiga 10-talet.

Efter 20 säsonger på toppnivå väljer nu den 40-årige backen att avsluta sin karriär.

Juuso Hietanen.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Liiga-laget HPK meddelar via sin hemsida att den finske backveteranen Juuso Hietanen beslutat sig för att lägga skridskorna på hyllan.



40-årige Hietanen har spelat i HPK de senaste tre säsongerna, dit han återvände 2022 efter att dessförinnan ha spelat 15 säsonger utomlands i SHL, KHL och Schweiz.



– Jag hade aldrig kunnat föreställa mig en så här lång karriär. Ganska sent blev det konkret att en hobby kunde bli ett yrke. Jag har alltid arbetat hårt för att en professionell karriär skulle vara möjlig. Jag har aldrig tagit min spelarkarriär för given, utan gått vidare ett år i taget. Man kunde aldrig vara säker på när karriären skulle ta slut. Jag har haft tur som fått spela länge och avsluta på mina egna villkor, säger Hietanen till sajten.

Nyckelback i Brynäs och HV71

2007 lämnade han HPK för spel i SHL, dåvarande Elitserien, med Brynäs. Där blev han snabbt en nyckelspelare och var lagets poängbäste back under två av sina tre säsonger i Gävle-klubben.



Till säsongen 2010/11 lämnade han Brynäs för spel i HV71, där Hietanen slog personligt poängrekord i SHL med 33 poäng på 55 grundseriematcher och slutade på en fjärdeplats i backarnas poängliga.

Har vunnit OS-guld med Finland

Därefter spenderade Hietanen tio säsonger i KHL med Torpedo Nizjnij Novgorod och Dynamo Moskva, innan han flyttade till schweiziska Ambri-Piotta 2021. Där blev det en säsong innan han återvände till HPK för att avsluta karriären med tre säsonger i sin moderklubb.



Totalt producerade Hietanen 106 poäng på 218 matcher i SHL och hans 261 poäng på 541 matcher i KHL gör honom till ligans näst poängbäste importback genom tiderna. På meritlistan har Hietanen även ett OS-guld, ett VM-guld, ett OS-brons samt två VM-silver med det finska landslaget.