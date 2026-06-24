Långa resan till SHL-kontraktet: ”Har tvivlat ibland”

Arvid Degerstedt har tagit sig till SHL som 27-åring.

Foto: Bildbyrån (Montage)

2017 lämnade Arvid Degerstedt Linköping efter att ha gjort tre säsonger i klubbens ungdoms- och juniorlag.

Nu är han tillbaka i LHC-tröjan igen. Han värvades till Linköping i maj och är på plats hos sin nya klubb för att träna inför nästa säsong. För Linköping är det nu sista veckan med försäsongsträningen innan laget går på semester i fem veckor.

– Det märks, och känns, att det är på en högre nivå på allting. Det känns nog lite mer i benen än vad det brukar göra på försäsongsträningen, säger Arvid Degerstedt med ett skratt till hockeysverige.se.

Arvid Degerstedt är tillbaka i Linköping: "Jag är redo nu"

Det har gått nio år sedan Degerstedt senast var i Linköping. Förra månaden stod det klart att han återvänder och skriver på ett tvåårskontrakt med "Cluben".

– Det känns grymt roligt att komma tillbaka hit. Jag var ju här under min juniortid och då var det ett stort mål för mig att ta mig upp till A-laget. Det blev inte så då, men nu är det väldigt roligt att äntligen få chansen att göra det. Det känns bara grymt bra allting och det ska bli en spännande och rolig säsong, säger Degerstedt och fortsätter:

– Jag kände verkligen, speciellt efter den säsongen som jag har i ryggen, att detta är rätt steg för mig och att jag är redo nu.

Arvid Degerstedt återförenas också med en gammal bekant i LHC. Under juniortiden spelade han tillsammans med jämngamle Johan Södergran och duon får nu återigen spela tillsammans i Linköping.

– Vi bodde grannar när vi gick i gymnasiet så det är skitkul, säger Degerstedt.

En ung Arvid Degerstedt i Vita Hästen – som till slut tog sig till toppen.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Svarar om SHL-klubbars intresse – därför blev det LHC

Arvid Degerstedt kommer närmast från en succésäsong i Mora där han gjorde 15 mål och 36 poäng på 47 matcher. Under hela den gångna säsongen gick det rykten om att Degerstedt jagades av SHL-klubbar. Till slut föll hans val på Linköping.

Hade du andra alternativ i SHL som valde bort för att skriva på för LHC?

– Jag vet att det fanns intresse från annat håll. Jag hade kunnat göra ett annat val, så kan jag säga.

Varför blev det Linköping då?

– Jag har en bra känsla härifrån sen innan och det är ju en bekantskap med mycket här. Sedan hade jag ju (GM Andreas) Hägglund i Mora och han har bra koll på mig både som hockeyspelare och människa, säger Arvid Degerstedt och fortsätter:

– Det kändes att de verkligen vet vad de vill få ut av mig och vi ser på mig som spelare på samma sätt. Det skulle jag säga var den mest avgörande faktorn. Sedan är det ju en bra förening som jag känner till väl och det är också skönt att det är nära hem till familjen och allt sådant.

Arvid Degerstedt under SHL-debuten med HV71 i vintras.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Långa resan till SHL-kontraktet: "Har haft lite tvivel"

För Arvid Degerstedt har SHL-kontrakt med Linköping inneburit en dröm som blivit verklighet. Han spelade juniorhockey i både Linköping och Örebro men utan att få chansen i SHL. Han lämnade sedan och gjorde flera säsonger i HockeyAllsvenskan med Vita Hästen innan han var nere och vände i Hockeyettan hos Borlänge .

Han återvände sedan till Vita Hästen men värvades till AIK efter Hästens konkurs 2023. Det blev också en säsong i finska Kiekko-Espoo innan flytten till Mora 2025 där det stora genombrottet kom. Under den gångna säsongen fick han göra SHL-debut när han lånades av HV71 i två matcher.

Efter en lång och krokig resa har han nu tecknat sitt första SHL-avtal som 27-åring.

– Det har varit väldigt många år men genom allt har detta hela tiden varit målet och drömmen. Man har verkligen fått kämpa för det och det har inte alltid varit lätt. Det är klart att man har haft lite tvivel ibland om man någonsin skulle få chansen men nu otroligt inspirerande och jag är glad att få vara här nu.

Arvid Degerstedt har kämpat sig uppåt under flera års tid.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Tiden i Hockeyettan blev vändningen på karriären

Hur går tankarna kring att du har tagit dig till SHL nu efter att ha kämpat i så många år?

– Det har varit en lång resa som har gått upp och ner. Sedan är det väl de sista kanske fyra åren som det har vänt lite och jag tycker att jag har tagit relativt stora steg för nästan varje år som gått och bara blivit bättre och bättre. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med hockeyn och jag har orkat hålla i och träna mycket.

– Det tror jag är en stor del i det och sakta men säkert har det gett resultat. Det är man såklart nöjd över och man känner en stolthet över att vara här nu. Samtidigt vill man ju mer också, man är ju inte färdig bara för att man har skrivit på kontraktet.

Det kändes lite som att det vände för dig när du var i Hockeyettan med Borlänge, för det är efter det som du har tagit kliv uppåt. Var det något speciellt som hände där eller vad berodde vändningen på?

– Jag vet inte riktigt exakt vad det var, men man fick väl ett litet uppvaknade där kanske. Då fick man ju jobba lite på sidan också och då kände jag väl att jag hellre ville spela hockey, säger Degerstedt med ett skratt innan han fortsätter:

– Det tror jag var bra för mig och jag behövde också ett miljöombyte när jag lämnade Vita Hästen där första svängen. Det var något som lossnade lite där, kanske att polletten föll ner, och sakta men säkert har det gett resultat. Det var något som hände där som gjorde att man förstod vad det innebär och jobbet som man behöver lägga ner.

Det var i Mora som Degerstedt fick sitt stora genombrott och gjorde succé.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Genombrottet i Mora: "Känt att jag har mer i mig"

Den senaste säsongen lossnade det också för Arvid Degerstedt på ett helt annat sätt. Genom åren har han varit känd för sitt tvåvägsspel som en breddspelare i HockeyAllsvenskan. När han kom till Mora exploderade han sedan offensivt. Tidigare hade han gjort nio mål och 21 poäng som bäst på allsvensk nivå.

Nu lyfte han dock till 15 mål och 36 poäng där han var en ledande spelare för Mora med ett starkt spel i båda riktningarna, vilket ledde till SHL-kontraktet.

Vad var det som låg bakom det här genombrottet offensivt?

– Jag har väl hela tiden känt att jag har mer i mig. Jag har kunnat spela en tvåvägshockey men också med offensiva ingredienser. Sedan kom jag in i det bra i Mora. Jag hade tränat mycket på de offensiva detaljerna, som passningsspel och att ha blicken upp. Sedan blev det någon form av islossning där man bara fick mer och mer självförtroende och kyla även framåt. Det var ett steg upp på den biten.

– Det var också väldigt viktigt att få den rollen som jag fick i Mora. Jag fick verkligen möjligheten och omgivningen för att lyckas i det spelet.

Då blir drömmen sann: "Kommer vara magiskt"

I Linköping väntas Degerstedt dock få återgå till en mer defensiv roll längre ner i hierarkin.

– Jag vet ju att jag inte kommer att ha samma roll nu i Linköping som jag hade i Mora. Det kommer att bli mer tvåvägs- och defensivt spel och det är jag hundra procent införstådd i också.

Som junior drömde Arvid Degerstedt om att spela SHL-hockey med Linköping. Den 19 september kommer drömmen att bli verklighet när LHC tar emot Timrå i Saab Arena.

– Det kommer att vara magiskt, det längtar jag verkligen efter, avslutar Arvid Degerstedt.