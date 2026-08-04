MoDo-löftets show – OT-hjälte i premiären

Milan Sundström avgjorde i förlängningen.

Foto: Bildbyrån och Instagram (HlinkaGretzkyCup)

2026 års upplaga av Hlinka Gretzky Cup är nu igång i Edmonton. Turneringen som är den första stora händelsen i draft-kalendern, med de bästa löftena inför 2027- och 2028-valen. Och som Småkronornas egna toppcenter Milan Sundström klev in i handlingarna.

Premiären mot Slovakien avgjordes, natten till tisdag, efter att 17-åringen tagit pucken bakom egen bur, och skrinnat hela vägen till ett friläge.

Målet var dock inte MoDo Hockey-talangens enda poäng i matchen. Dessförinnan hade han också kvitterat till 2–2, samt spelat fram Skellefteås Douglas Johnsson till 3–2. Allt inom fem minuter i mitten av den tredje perioden. Slovakien svarade dock med 3.30 kvar att spela, och tvingade fram hjältedåden från Sundström.

Salén Forsberg räddade 35 puckar

De flesta av målen kom alltså i den tredje perioden, där även Slovakien återtog ledningen fem minuter in. Frölundas Wiggo Forsberg spelades fram av Ludvig Vestman och Loui Karlsson till 1–1 sent i andra. Då som svar på 0–1 som Slovakien gjorde i numerärt underläge i matchens tolfte minut. Slovakien vann också skotten i båda de två första perioderna: 9–5 och 16–12. I tredje fick sedan förbundskapten Thomas Paananen se sina spelare vända den statistiken till 16–11.

I och med allt detta klev Vilmer Salén Forsberg ur sin bur med hela 35 räddningar i premiären.

Härnäst står nu Schweiz på schemat, 23.00 svensk tid, under tisdagen. Därefter väntar Kanada natten till torsdag.

Sverige – Slovakien: 4–3 OT (0–1, 1–0, 2–2, 1–0)

Sverige: Wiggo Forsberg, Milan Sundström (2), Douglas Johnsson.

Slovakien: Patrik Rychlik, Tomas Selic, Oliver Botka.

Sveriges trupp till Hlinka Gretzky Cup 2026

Målvakter

1 Adam Annborn, HV 71

30 Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

Backar

2 Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC

3 Ellioth Lahtinen, Brynäs IF

4 Rasmus Sahlman, MoDo Hockey

5 Theo Berggren, Bofors IK Karlskoga

7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8 Olle Törnqvist, Örebro HK

20 Tom Bjurman, Färjestad BK

Forwards

10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC

11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC

12 Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK

14 Milan Sundström, MoDo Hockey

15 Vilgot Nygren, Färjestad BK

16 Benjamin Nyström, Luleå HF

17 Milo Helte, Växjö Lakers HC

19 Loui Karlsson, Leksands IF

22 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK

23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

24 Wilson Boumedienne, Fargo Force

26 Oscar Blom, Färjestad BK

27 Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF

29 Charlie Kalldin, Frölunda HC