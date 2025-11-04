Ottawa Senators forward Arthur Kaliyev är i blåsväder, Han anklagas av sin före detta flickvän för att ha stulit över 50 000 dollar från henne för att betala av spelskulder till lagkamrater, enligt Mollie Walker på New York Post.

Arthur Kaliyev, i Los Angeles Kings tröja, anklagas för att ha stulit pengar av sin tidigare flickvän för att betala spelskulder. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Enligt New York Post hävdar modellen Lauren Mochen att Kaliyev lurade henne på pengarna under en treårsperiod. Mochen ska ha upptäckt att Kaliyev stulit från henne efter en incident där amerikanen skickade henne checkar från sin familjs rederiföretag till ett värde av 7 500 dollar.

Mochen skickade motsvarande belopp till Kaliyev via PayPal för varje check, eftersom Kaliyev påstod att hans bankkonto var fryst på grund av familjens ekonomiska situation. Efter att paret kommit hem från en semester på Bahamas kontrollerade Mochen sitt bankkonto och blev chockad när hon såg att saldot var minus 7 000 dollar. Kort därefter ringde banken henne och meddelade att checkarna som påstods vara utfärdade av Kaliyev-familjens rederiföretag var falska.

Arthur Kaliyev påstås ha varit skyldig lagkamrater pengar

Mochen hade tidigare gett Kaliyev tillgång till sitt eget PayPal-konto, enligt New York Post, eftersom han hävdade att han hade problem med sina egna betalningskonton. Mochen påstår också att Kaliyev öppnade ett separat PayPal-konto med hennes personuppgifter och ett annat telefonnummer.

Kaliyev, 24, började dejta Mochen sommaren 2022, när han tillhörde Los Angeles Kings. Enligt rapporten har Mochen visat upp ett textmeddelande från Kaliyevs vän och tidigare Mora-forwarden Igor Larionov II, där Larionov påstår att Kings-backen Drew Doughty sagt till honom att Kaliyev är skyldig ”runt 50 000 dollar” till olika Kings-spelare för en samling av spelskulder, böter, avgifter med mera.

– Jag finansierade i princip hela hans liv under säsongen [2023/24], säger Mochen till New York Post. Allt han behövde, betalade jag för. Det var olyckligt, men han [sa att hans familj] tog hans lön, de är så skrämmande människor. Men sedan, helt plötsligt, [dök han upp] i nya Gucci-skor.

– Han gjorde några märkliga saker. Om tv:n var på och det inte var en sport, måste den stängas av. Han vägrade titta på något annat än sport.

– Han betedde sig som om han hade satsat pengar på varenda match som visades på min tv. Han satt där och kollade sin telefon, bytte kanal fram och tillbaka mellan matcher.

Väntas dra Kaliyev inför rätta

Arthur Kaliyev har inte svarat på anklagelserna och hans agent har valt att inte uttala sig i ärendet. NHL och spelarfackföreningen NHLPA ska ha tittat närmare på ärendet, men menar att utifrån deras perspektiv har inget olagligt skett.

Lauren Mochen säger till New York Post att hon tänker starta en rättsligt process mot Arthur Kaliyev, som hon uppskattar ska vara skyldig henne mer än 50,000 dollar, nästan en halv miljon svenska kronor.

Kaliyev, som vann JVM-guld med USA 2021, draftades som nummer 33 totalt av Los Angeles i NHL-draften 2019. Efter tre hela säsonger med Kings plockades den Uzbekistan-födde forwarden upp från waivers av New York Rangers förra säsongen. Han skrev därefter på ett ettårigt tvåvägskontrakt med Senators under den gångna sommaren. Den här säsongen har han varit ombytt i två matcher för Ottawa och svarat för en assist.

Source: Arthur Kaliyev @ Elite Prospects