JVM-svensken trejdas – mot skicklige backen

Anton Wahlberg trejdas till Anaheim Ducks i en affär som ser backen Olen Zellweger försvinna i motsatt riktning. Foto: Alamy & Imagn Images

Anton Wahlberg har ännu inte NHL-debuterat i Buffalo Sabres. Nu får han i stället chansen att göra det i Anaheim Ducks.

Den 20-årige svenske centern ingår i den trejd som skickar backen Olen Zellweger till Sabres. I utbyte får Ducks Wahlberg samt Buffalos val i den andra rundan av NHL-draften 2026 , det 45 valet totalt.

Trejden innebär att Wahlberg lämnar Buffalo efter två säsonger i Nordamerika. Under den gångna säsongen noterades han för 37 poäng (16+21) på 68 matcher med AHL-laget Rochester Americans och fortsatte därmed sin utveckling efter flytten från Sverige.

Wahlberg valdes av Buffalo som 39:e spelare totalt i NHL-draften 2023 och har sedan dess etablerat sig som en lovande tvåvägscenter. Innan flytten till Nordamerika spelade han i Malmö Redhawks, där han fick sitt genombrott i SHL.

Anton Wahlberg trejdas mot Olen Zellweger

Den tidigare JVM-forwarden har dessutom representerat Juniorkronorna vid två raka Junior-VM, 2024 och 2025, och ses fortfarande som en spännande talang med potential att ta steget till NHL.

Source: Anton Wahlberg @ Elite Prospects

För Buffalo innebär affären att klubben får in den 22-årige backen Olen Zellweger, en skridskostark och offensivt lagd back som spelade 76 NHL-matcher för Anaheim den gångna säsongen.

Kanadensaren stod för sju mål och totalt 22 poäng och väntas nu få en större roll i Sabres efter att Bowen Byram lämnat klubben för spel i Chicago Blackhawks tidigare i veckan.

Zellweger har gjort 51 poäng på 164 NHL-matcher med Ducks sedan han draftades som 34:e spelare i andra rundan 2021.