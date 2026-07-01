KLART: Här är profilens nya klubb

Anton Karlsson stannar utomlands. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Det var i februari som den skotska klubben Fife Flyers drabbades av en ekonomisk kris . Det gjorde att en av lagets stora stjärnor, Anton Karlsson, lämnade efter att ha gjort 27 poäng på 24 matcher. Med det var han bäst i laget.

Nu står det klart att den trefaldige JVM-spelaren fortsätter på de brittiska öarna. Han är klar för Manchester Storm.

– Anton tillför en stark kombination av skicklighet, erfarenhet och karaktär till vårt lag. Han har spelat på en hög nivå under hela sin karriär, tävlar stenhårt varje kväll och kommer att bidra med en viktig närvaro i båda ändarna av isen. Han gjorde stor skillnad för Fife förra säsongen, och vi är mycket glada över att kunna lägga till honom i vår redan samspelta spelargrupp. Jag har en känsla av att han snabbt kommer att bli en stor publikfavorit hos Storm, säger coachen Cameron Critchlow till klubbens hemsida.

Karlsson, som även spelat ishockey i Österrike, Norge, Danmark och Tjeckien, inledde förra säsongen i Falu IF i Hockeyettan innan flytten till Skottland. I Sverige känner vi också igen honom från spel i Frölunda HC, Leksands IF, IK Oskarshamn och AIK Hockey.