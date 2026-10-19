André Petersson väljer bort HV71 – stannar i Schweiz.

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Nyligen kom det uppgifter om att HV71 vill försöka locka hem stjärnforwarden André Petersson till Sverige igen. Klubben uppgavs redan ha kontaktat "AP20" och meddelat sitt intresse för att värva stjärnan igen.

HV uppgavs även vara hoppfulla då flera nyckelpersoner i föreningen bytts ut sedan Petersson senast spelade i HV71 och lämnade under uppmärksammade former. Bland annat har Niklas Eriksson tagit över som tränare i stället för Anton Blomqvist medan Johan Hult också klivit in som sportchef. André Petersson köpte nyss även ett hus i Jönköping, vilket fått supportrar att hoppas på en hemflytt.

André Petersson nobbar HV71 – stannar i Schweiz

Men någon återkomst till HV71 kommer det inte att bli.

Under måndagen meddelar Peterssons schweiziska klubb, SCL Tigers, att parterna har kommit överens om ett nytt kontrakt som innebär att svensken blir kvar i klubben till 2028.

– André besitter fantastiska offensiva egenskaper och är en nyckelfaktor för vårt lag, särskilt i powerplay. Hans avslutsförmåga och målskick ger vårt anfall ytterligare kraft. Vi är övertygade om att han kommer att fortsätta spela en viktig roll för vårt lag i framtiden, säger sportchefen Pascal Müller.

Gör succé i Langnau

Sedan André Petersson lämnade HV71 för spel i Langnau 2025 har veteranen levererat på en hög nivå och gjort succé i Schweiz. Under fjolårets ssäsong stod 36-åringen för 24 mål och 40 poäng på 45 matcher vilket innebär att han kom tvåa i NL:s skytteliga. Det ledde också till att Petersson fick spela Hockey-VM med Tre Kronor i våras.

Under hösten har "AP20" också inlett på ett magnifikt sätt med sju poäng på fyra matcher, där han dock missat delar av säsongsinledningen.

Den Tingsrydsfostrade forwarden tillbringade flera år utomlands innan han vände hem till Sverige och skrev på för HV71 2022. Då var han sedan en av SHL :s bästa spelare och gjorde 21 mål och 42 poäng på 47 matcher samt var en stor anledning till att HV undvek kvalspel 2023.

Till säsongen 2023/24 utsågs "AP20" till lagkapten för HV71 men hade det tuffare med skador. Inför säsongen 2024/25 petades Petersson uppmärksammat som lagkapten och hade återigen en lite tyngre säsong. Stjärnan var dock med och räddade kvar HV71 via kval både 2024 och 2025 innan han lämnade klubben till följd av en långdragen förhandling som slutade med att veteranen tackade nej till HV:s bud , som hade inneburit en rejäl lönesäkning.

André Petersson skrev först bara på för ett år i Langnau men har sedan förlängt sitt avtal två gånger om och är nu kontrakterad i klubben till 2028.