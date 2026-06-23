Alfred Barklund berättar om beslutet att lämna AIK för Björklöven.

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I morgon, 24 juni, är sista dagen där SHL-lagen kan värva allsvenska spelare, trots gällande kontrakt, inför den kommande säsongen. Ett av lagen som valde att nyttja regelverket är Björklöven.

Under gårdagen presenterade SHL-nykomlingen att de värvar backen Alfred Barklund från AIK. Barklund hade kontrakt med "Gnaget" för den kommande säsongen men bröt sitt avtal för att skriva på för "Löven".

– Björklöven uttryckte intresse för någon vecka sedan och sedan tog vi beslutet i helgen att skriva på. Det var inte krångligare än så utan det var en ganska smidig process, berättar Alfred Barklund för hockeysverige.se under tisdagen.

Alfred Barklund: "Jag var inställd på att spela i AIK"

Alfred Barklund är just nu på hemmaplan och tränar för egen hand inför den kommande säsongen. Han kommer sedan att åka upp till Umeå för att ansluta till sin nya klubb i början av augusti.

– Björklöven presenterade en bra lösning med roll och allting runt omkring också. Det kändes rätt den här gången.

Blev du förvånad när Björklöven tog kontakten och visade intresse?

– Jag vet inte riktigt, lite både och kanske. Jag har ju siktat mot SHL nu sedan ja, förra året ungefär. Det är ju någonting som man har tänkt på och hoppats på. Sedan kommer det alltid lite oväntat när det väl dyker upp.

Hade du koll på deadline (24 juni) och att något hade kunnat hända innan dess?

– Jag hade inte stenkoll på själva klausulen men det har ju mina agenter och de skötte allt fläckfritt.

Så SHL fanns inte i bakhuvudet utan du var inställd på att stanna i AIK?

– Ja, det är ändå så pass sent nu att man var ju inställd på att spela i AIK. Nu blev det så här och då kände jag att jag fick ta chansen när den kommer.

Alfred Barklund får chansen till SHL-spel efter flera starka år i AIK.

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Därför tar Barklund chansen i Björklöven: "Vet inte när det dyker upp igen"

Det har gått SHL-rykten kring Alfred Barklund under ett par års tid då han har spelat på en hög nivå och varit en toppback i AIK. Barklund blev däremot kvar och förlängde sitt avtal med AIK både 2024 och 2025. Nu kom till slut SHL-chansen för backen, som fyller 26 år till hösten.

Har det varit nära med SHL tidigare eller var det först nu som det blev konkret?

– Det har varit hyfsat nära något år men det har inte varit så skarpt som det blev den här gången. Hela lösningen med Löven blev väldigt, väldigt bra och då kändes det rätt. Sedan är det också så att man börjar komma upp lite i åren också för att vara hockeyspelare, säger han och fortsätter:

– En karriär är ändå ganska kort och man vet aldrig när man hade fått en sådan här chans igen. Det hade varit annorlunda om man var 20 år eller något men nu fyller jag 26 och då vet man inte när chansen dyker upp igen.

Det var ett svårt beslut att lämna "Gnaget", menar Barklund.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

Lämnar moderklubben AIK – öppnar upp om känslorna

Alfred Barklund har AIK som moderklubb och spelade i föreningen som junior innan han flyttade till Örebro och spelade där i tre säsonger. Efter två år i Västervik återvände sedan Barklund till sitt AIK där han har spelat under fyra säsonger.

Till den kommande säsongen satsar AIK också med ett tydligt mål om att gå upp till SHL och laget har gjort flera tunga värvningar. Barklund lämnar då precis när känslan kring laget är att "Gnaget" är på väg uppåt igen.

– Det var väl det svåraste med hela beslutet att AIK har något på gång och kan vinna något stort. Det var väl det som var det absolut svåraste att väga emot chansen att spela i SHL mot att vinna med AIK. Till slut blev det att jag kände att jag var tvungen att ta chansen när den väl dök upp.

– Samtidigt tror jag också att det ändå blev en ganska bra deal för båda parter. AIK blev väl kompenserade tycker jag och det känns nog bra från båda håll.

Alfred Barklund är som sagt AIK:are sedan ungdomen och har spelat i klubben under en majoritet av sin karriär. När det väl blev officiellt att han skulle lämna under måndagen slog det 25-åringen att han inte längre tillhör klubben i sitt hjärta.

– Det var lite känslomässigt igår och så där. Det var mycket tuffare än vad jag trott på förhand faktiskt… Det var lite tungt igår, men nu har man gått vidare och blickar framåt.

Hur har reaktionerna varit sedan övergången blivit officiell?

– Jag har bara fått fin respons. Jag blev rörd i går när jag läste igenom allt, jag fick många fina meddelanden från supportar, kompisar och så vidare. Det var ändå ett fint avslut.

Alfred Barklund har inte spelat i SHL sedan säsongen 2019/20 i Örebro.

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Ska etablera sig i SHL: "Betydligt mer redo"

Alfred Barklund har spelat 283 matcher i HockeyAllsvenskan över sex säsonger. Tidigare har han även varit ombytt i 32 SHL-matcher i Örebro men nu ska han på allvar ta steget till att bli en ordinarie SHL-back sedan han skrivit på för två år i Björklöven.

– Jag känner att jag har hittat en hög lägstanivå i Allsvenskan de senaste åren. Ända sedan jag spelade i Örebro har jag ändå tänkt att om jag får en chans till ska jag ta den ordentligt.

– Jag känner mig mogen och betydligt mer redo än vad jag var senast, både som person och spelare. Nu är man några år äldre och vet vad som funkar och vad man behöver göra på ett annat sätt.

För Barklund blir det också en annan utmaning att gå till Björklöven. I stället för att spela i ett lag som slåss om att gå upp ska han nu försöka spela kvar Björklöven i SHL. Han är dock positiv inför Lövens chanser som nykomlingar i SHL.

– Det är klart att det blir lite annorlunda men jag ser fram emot den utmaningen. Det känns som att Björklöven har allting på plats, med allt från klubben, organisationen och tränarna, och det finns bra förutsättningar för att kunna etablera sig. De är redo, eller har varit redo i några år nu, att ta det här steget. Det ska bli riktigt kul, avslutar Alfred Barklund.