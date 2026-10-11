KLART: Här är Boqvists avtal i Schweiz

Adam Boqvist har skrivit på för Hallams Genève.

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Med 280 NHL-matcher på sitt CV har Adam Boqvist varit en av de mest eftertraktade backarna i hela Europa. Det efter att han inte fått ett nytt kontrakt av New York Islanders och funnits tillgänglig på marknaden under hela sommaren.

En del av tiden har spenderats på is med Brynäs IF, men i fredags dödades de förhoppningarna till 99 procent. Detta då Expressen uppgav att 26-åringen var klar för en flytt till Schweiz och Sam Hallams Genève Servette.

Nu kan den där siffran höjas till 100 procent.

Under söndagen presenteras Adam Boqvist av NL-klubben, och det på ett tvåårskontrakt.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Adam till vår klubb. Han är en extremt begåvad offensiv back med utmärkt blick och spelförmåga. Hans dynamik och förmåga att involvera sina lagkamrater kommer att vara en riktig tillgång i fem mot fem. Vi är också övertygade om att han kommer att bli en nyckelspelare i vårt powerplay, säger Servettes sportchef Marc Gautschi på lagets sajt.

Hedemora SK-fostrade Adam Boqvist kom fram som junior i Brynäs och valdes sedan som åttonde spelare totalt i NHL-draften 2018. Via OHL blev det sedan NHL-debut i Chicago Blackhawks, men sedan fortsatte resan i Columbus Blue Jackets, Florida Panthers och New York Islanders. Nu är backen tillbaka i Europa för första gången sedan 2018, men inte i Sverige.

