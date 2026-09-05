Zeev Buium stannar länge i Vancouver.

Foto: Bob Frid-Imagn Images / USA TODAY Sports

Det var under säsongen som Zeev Buium hamnade i Vancouver Canucks. Den unge backen var en del av trejden som såg Quinn Hughes hamna i Minnesota Wild.

20-åringen har under sina juniorår varit enormt framgångsrik och på meritlistan finns två JVM-guld, ett U18-VM-guld, en NCAA-titel och ett VM-guld med USA från turneringen i Stockholm. Backen har med andra ord vunnit i princip allt som har gått att vinna under sina år som hockeyspelare.

Nu väljer också Vancouver att satsa stort på honom.

Zeev Buium stannar i Vancouver

Under natten till lördagen meddelade klubben att de har skrivit ett åtta år långt kontrakt med en lönetaksträff på 9,83 miljoner dollar per säsong. Det alltså efter hans första säsong i ligan.

I Minnesota gjorde Zeev Buium 14 poäng på 31 matcher. I Vancouver blev det sedan tolv poäng på 45 matcher. Nu hoppas Canucks att backen ska bli en av deras stjärnspelare på sikt.

Buium har ett år kvar på sitt rookiekontrakt värt 900 000 dollar. Från och med nästa säsong blir han just nu den näst bäst betalda spelaren i laget efter Elias Pettersson.