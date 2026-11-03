Hjälte – med sitt första NHL-mål: ”Som en dröm”

William Strömgren sköt sitt första NHL-mål i natt.

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I sin första NHL -match för säsongen, och fjärde NHL-matchen i karriären, gjorde William Strömgren i natt sitt första mål i ligan.

Efter att ha blivit uppkallad till Calgary Flames från farmarlaget Calgary Wranglers inför helgen, men varit petad i helgens matcher mot Seattle och Colorado, fick Strömgren chansen i nattens möte med San Jose Sharks . Den chansen tackade han för genom att skjuta sitt första NHL-mål – och bli matchvinnare för sitt Calgary Flames.

– Första målet är som en dröm. Man tänker inte längre än så, säger Strömgren till Sportsnet .

Första NHL-målet för William Strömgren

Målet kom halvvägs genom den tredje perioden och betydde 2–0 i matchen som Flames till slut vann med 2–1. Strömgren höll sig påpassligt framme och slog in sin egen retur på volley från nära håll efter att lagkamraten Adam Klapka hittat in med en passning till den fristående svensken framför Jaroslav Askarov i Sharks-målet.

– Det svartnade för ögonen. Jag såg bara "Klapper" komma hoppandes. Det är kul att vara uppe och spela tillsammans med honom och att jag fick göra ett mål, säger Strömgren.

Fick pucken av lagkompisen

Kedjekamraten Klapka gläds med sin svenske lagkamrat och såg till att Strömgren fick med sig pucken som ett minne av sin första fullträff.

– Vi spenderade mycket tid tillsammans i AHL och bodde tillsammans på bortaresor, så det är grymt att se en kille som honom göra mål. Jag är väldigt glad över att kunna vara en del av det, säger Klapka.

William Strömgren är fostrad i MoDo och spelade även en säsong i Rögle, där han gjorde sin SHL-debut säsongen 2021/22, samt en säsong i Brynäs innan han 2023 lämnade Sverige för spel i Nordamerika. Strömgren spelade två säsonger med uteslutande AHL-spel, innan han förra säsongen fick NHL-debutera och göra totalt tre NHL-matcher med Flames.

Förra säsongen gjorde Strömgren 47 poäng (11+36) på 66 matcher i AHL och den här säsongen har han inlett med att göra elva poäng (3+8) på elva matcher i farmarligan.



San Jose Sharks – Calgary Flames 1–2

San Jose: Sam Dickinson (1).

Calgary: Adam Klapka (3), William Strömgren (1).



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