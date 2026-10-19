Nylander sjuk – kan missa prestigemötet

William Nylander riskerar att missa mötet med San Jose Sharks. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det är en match med lite extra krydda när San Jose Sharks besöker Toronto Maple Leafs i natt. Det blir första gången som draftettan Gavin Mckenna och draftvåan Ivar Stenberg ställs mot varandra i NHL.

I en intervju har Stenberg berättat att han redan innan NHL-draften i somras visste att han inte skulle bli vald etta av Leafs. Detta då han inte kände att intervjuerna med klubben var bra.

En svensk som kanske kommer att missa matchen är William Nylander. 30-åringen saknades på morgonvärmningen på grund av sjukdom och är ett frågetecken inför matchen.

Två raka matcher utan poäng för William Nylander

Skulle Nylander saknas blir det ett tungt avbräck för Leafs som är inne i en formsvacka med tre raka förluster. Senast natten mot söndag föll man med 1–4 mot New York Islanders efter en svag insats. Man saknar också några viktiga kuggar i backen Chris Tanev och centern John Tavares som båda är borta på obestämd tid med skador.

Den svenske stjärnan hade en stark start på säsongen med elva poäng på de sex första matcherna. Nu har han dock bara en assist på de tre senaste drabbningarna och har gått poänglös från de två sista matcherna.

På nio matcher har William Nylander gjort tolv poäng (5+7) och är tvåa i Torontos interna poängliga bakom kaptenen Auston Matthews som har 13 poäng (6+7).

Toronto har tre segrar på nio matcher och ligger två poäng utanför slutspel i Eastern Conference.