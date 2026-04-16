Toronto Maple Leafs slutar näst sist i Eastern Conference i NHL och sist i Atlantic Division med marginal.

Efter sju raka förluster avslutade man nu fiaskosäsongen på 78 poäng.

– Besvikelsen är stor, säger tränaren Craig Berube efter matchen.

I sista omgången gick William Nylander dock upp på 30 mål för säsongen.

Toronto Maple Leafs fiasko är fullbordat. Man slutar som näst sämsta lag på den östra sidan efter att förra året ha pressat de blivande mästarna Florida Panthers till sju matcher i den andra slutspelsrundan förra året. Poängutdelningen för året på 78 poäng är klubben sämsta notering på tio år.

Nu är klubben inne i ett stort förändringsarbete, stjärnor kan fly, Craig Berube, tränaren, kan få gå och general managern Brad Treliving har fått sparken.

Ottawa till slutspel – får tufft motstånd

I den avslutande omgången på grundserien förlorade man på bortaplan med 1–3 mot Ottawa Senators. Den enda målskytten i matchen för Leafs blev William Nylander som satte sitt 30 mål för säsongen. Det är 15 mål sämre än förra året, men ändå en viktig milstolpe.

Men för Linus Ullmarks och Fabian Zetterlunds Ottawa Senators blev sista omgången en bra genomkörare inför slutspelet. Efter en stark avslutning på säsongen, slutar man sexa i Eastern Conference och femma i sin division (Atlantic). Nu väntar lagets andra raka slutspel, en ”streak” som man inte haft på 13 år.

Den kanadensiska klubben får tufft motstånd direkt i den första rundan i form av Carolina Hurricanes.