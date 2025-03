William Eklund skulle ta sig in framför mål.

Då blev svensken fälld – och blev målskytt liggandes på rygg.

– Det är det märkligaste målet jag någonsin gjort, säger Eklund.

Foto: Jeff Chiu/AP/Alamy

William Eklund gav San Jose Sharks en bra start på nattens match mot Carolina Hurricanes.

Detta då han gav hemmalaget ledningen med 1–0 med ett minst sagt udda mål. I numerärt underläge skulle Eklund ta sig in framför motståndarmålvakten Frederik Andersen, då han blev fälld av en utsträckt klubba från Brent Burns. Eklund gled därefter liggandes på rygg och in i Andersen, samtidigt som pucken hamnade intill Eklund och gled in bakom Carolina-målvakten.

Efter videogranskning bedömde domarna att målet gått till på ett korrekt vis och godkände därmed målet.

– Jag har ingen aning om hur den gick in. Det är det märkligaste målet jag någonsin gjort, men de räknas också, säger Eklund till NHL.com.

Tappade till förlust

Målet var Eklunds 15:e för säsongen och han står nu noterad för 50 poäng (15+35) på 64 matcher för Sharks den här NHL-säsongen. Med den noteringen delar han på ledningen i den interna poängligan tillsammans med supertalangen Macklin Celebrini.

Efter Eklunds 1–0-mål var det emellertid slut på det roliga för Sharks. Seth Jarvis ordnade en kvittering halvvägs genom den andra perioden, innan Sebastian Aho och Sean Walker satte 2–1 respektive 3–1 i den tredje perioden och ordnade Carolinas åttonde raka seger. För Sharks var förlusten lagets femte på de sex senaste matcherna.

– Jag har inget emot hur vi spelar. De tre målen vi släpper in hade vi dock kunnat förhindra, vilket är frustrerande, säger Sharks tränare Ryan Warsofsky.