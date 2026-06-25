Fabian Zetterlund och William Eklund ska få spela tillsammans igen.

Foto: Marta Lavandier/AP Photo/Alamy

Under den sena tisdagskvällen kom det chockerande beskedet att William Eklund trejdas bort av San Jose Sharks efter fem säsonger i klubben.

Där återförenas han dock med bästa vännen Fabian Zetterlund.

Eklund och Zetterlund spelade tillsammans i Sharks under tre säsonger innan Fabian Zetterlund trejdades till Ottawa 2025. Bara drygt ett år senare står det nu klart att radarparet kommer att få spela tillsammans igen.

– Jag och han blev såklart väldigt tajta när vi spelade tillsammans i San Jose. Det var tufft när jag lämnade men i slutändan har det blivit bra ändå. Nu är han här och vi ska spela ihop i samma lag igen. Jag är väldigt glad över att få spela med honom igen, säger Zetterlund via Senators hemsida.

Fabian Zetterlund får spela med William Eklund i Ottawa Senators

Fabian Zetterlund berättar att William Eklund ringde upp honom direkt efter att trejden gått igenom. Enligt värmlänningen trodde han däremot först att det var ett skämt från kompisens sida innan han förstod att det var verklighet.

– Han ringde upp mig och sade att vi ska spela tillsammans i samma lag igen. Jag trodde inte på honom utan tänkte att han skämtade. Då berättade han att det var på riktigt. Jag fattade inte riktigt att det var sant eller hur man skulle reagera men jag är bara väldigt glad att han är på min sida igen.

Zetterlund och Eklund trivdes bra tillsammans både på och utanför isen under tiden i San Jose. Nu längtar de båda efter att få umgås mer regelbundet igen, den här gången i Ottawa.

– Vi ser båda fram emot det. Jag får nog guida honom och visa honom runt staden, säger Fabian Zetterlund.

William Eklund har gjort tre hela säsonger i San Jose Sharks där han etablerat sig som en stark offensiv spelare med 45, 58 och 53 poäng som facit. Totalt har det blivit 163 poäng på 252 NHL -matcher för stockholmaren.

Fabian Zetterlund stod för 17 mål och 33 poäng på 82 matcher i Ottawa den gångna säsongen. Hans bästa säsong kom i San Jose 2023/24 där han producerade 24 mål och 44 poäng. Zetterlund har även spelat för New Jersey Devils och har gjort 149 poäng på 329 NHL-matcher i sin karriär.

Source: William Eklund @ Elite Prospects