SMÄLLEN: NHL-svensken stoppas av skada

En skada ser ut att stoppa Rasmus Sandin från hockey-VM, men också i inledningen av 2026/27-säsongen. Detta bekräftar Washington Capitals GM Chris Patrick.

”Hur illa och vart det tar vägen härifrån… förhoppningsvis får jag reda på det under de närmaste timmarna.”

När Rasmus Sandin, i förra veckan, mötte media för att stänga 2025/26-säsongen var det så han beskrev sin skada. Den svenske NHL-backen stod och svarade på frågor med ett skydd över höger knä, och hade missat grundseriens två sista matcher efter en smäll mot Pittsburgh Penguins.

– Det var bara ett otur… Jag hade i stort sett all min vikt på det benet. Om jag bara flyttat lite av min vikt till mitt andra ben, tror jag inte att något hade hänt. Jag har inte riktigt kollat ​​på det i efterhand, jag är bara förbannad över att det hände, fortsatte han, enligt TheHockeyNews.

Nu uppger sajtens Washington Capitals-reporter, Sammi Silber, att NHL-svensken kommer att bli borta under inledningen av nästa säsong. De exakt orden är ”decent amount of time”, och kommer från general managern Chris Patrick.

Sandin har tidigare bekräftat att det blir en hel del rehab under sommaren, men det är oklart om ett ingrepp behövs eller inte. Oavsett ser 26-åringen ut att få glömma ett hockey-VM med Tre Kronor. Förra året, vid mästerskapet på hemmaplan, anslöt Sandin till sista gruppspelsmatchen mot Kanada. Hade det inte varit för skadan hade han säkerligen varit aktuell igen i och med att Capitals missat slutspel.