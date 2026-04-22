Colorado Avalanche var illa ute. Då klev Gabriel Landeskog fram och tog matchen till en förlängning – där Nic Roy sedan avgjorde till 2-1.

Gabriel Landeskog och Colorado var illa ute efter att Artemij Panarin gjort 1-0 till Los Angeles Kings med bara sju minuter kvar att spela. Då klev kaptenen fram och gjorde 1-1 med tre och en halv minut kvar att spela. Det blev då också resultatet efter 60 minuter.

Det var en händelserik match med båda heta känslor och en missad straff från Kings håll. Samtidigt spelade Anton Forsberg mästerligt för Los Angeles i målet och höll kvar dem i matchen. Men väl på övertiden kunde inte ens han stå emot längre.

Då klev Nic Roy fram och sköt 2-1, ett mål som blev helt avgörande i matchen.

Colorado har nu 2-0 i matcher när serien vänder till Kalifornien. Det har varit två jämna matcher så här långt där båda har slutat med att ”Avs” vunnit med 2-1. Det återstår nu att se om Los Angeles kan skaka liv i matchserien mot seriesuveränen.

