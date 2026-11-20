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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff och har översatts till svenska.

Alla vet att målvakter är de svåraste spelarna att förutspå. Och det kommer inte att förändras inför NHL-draften 2027.

Du kan be fem scouter att ge dig sina topp fem-målvakter, och de kommer att ge dig fem helt olika svar. Det finns dock en, Vilmer Salén Forsberg, som förmodligen kommer att dyka upp högst upp på varenda lista. Utöver honom kommer man däremot att hitta stor variation. Vissa scouter är villiga att chansa på mindre målvakter med elitmässig atletisk förmåga, medan andra strikt riktar in sig på burväktare med stor kroppshydda.

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Personligen har jag alltid en svaghet för killar som spelar bra i dåliga lag. Man måste se bortom statistiken för att bedöma en målvakts framtid, vilket var precis vad New Jersey Devils gjorde när de draftade Michail Jegorov i andra rundan 2024. Jegorov hade ett tufft år i Omaha, men storleken och den råa skickligheten var obestridlig, och han har blivit ett av världens främsta målvaktslöften på grund av det.

Vi kommer att följa den här målvaktsårskullen under hela säsongen. I dag börjar vi dock med fem målvakter du behöver ha koll på efter starka starter på säsongen 2026/27: