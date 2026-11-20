Daniel Carr riskerar rättsliga påföljder.

Foto: Jonas Philippe/dieBildmanufaktur

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Det var den 16 oktober i matchen mellan HC Ajoie och EHC Biel-Bienne som Daniel Carr delade slag mot en knästående Gaëtan Haas. Domen från disciplinnämnden var stenhård och Carr stängdes av i sju matcher. En månad senare gjorde han comeback när hans Ajoie i onsdags tog emot Zug.

Händelsen verkar däremot inte vara helt överspelad ännu.

Under fredagen kom det nämligen ut uppgifter i Schweiz om att saken har gått vidare till rättsliga instanser utanför isen. Nu utreder polisen i Bern det här fallet och har påbörjat en förundersökning. Ännu har inget åtal väckts mot kanadensaren.

Daniel Carr utreds för grov kroppsskada

Gaëtan Haas har ännu inte gjort comeback sedan händelsen. Han lider av en hjärnskakning och har även varit borta tidigare under karriären ett flertal gånger på grund av just smällar mot huvudet.

Det återstår nu att se vad påföljden blir för Daniel Carr. Forwarden återvände till Schweiz efter en säsong i AHL och har sedan tidigare gjort fyra säsonger för Lugano. Han har redan nu fler utvisningsminuter än vad han har haft någon annan säsong i ligan.

35-åringen är annars en offensivt spetsig spelare och har gjort tio poäng på 14 matcher den här säsongen. På meritlistan finns även 117 NHL-matcher.