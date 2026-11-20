Albert Johansson gör comeback i helgen.

Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

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Förra säsongen slog sig Albert Johansson in i Detroit Red Wings på allvar och gjorde 82 matcher med laget. Även i inledningen av den här säsongen började svensken i NHL och fick också stort förtroende. I några av matcherna fick 25-åringen spela över 20 minuter.

Det blev däremot bara elva matcher innan oturen var framme.

Hans senaste match var den 25 oktober mot Calgary Flames. Då blev det bara tolv minuter innan han klev av med en skada. Efter en dryg månad på sidan har det nu blivit dags för comeback. Under fredagen bekräftade Todd McLellan att svensken kliver in i laget igen.

Hittills den här säsongen har Albert Johansson gjort en assist på elva matcher. Backen spelade VM för Sverige i våras.