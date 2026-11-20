Reid Gardiner missar morgondagens match mot Rögle.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

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Förra veckan var Timrå IK på en Smålands-turné och mötte både Växjö Lakers och HV71 på bortaplan. Då slutade det med två raka förluster och noll poäng med hem. Saknades då gjorde Reid Gardiner som var hemma i Sundsvall för att vara redo för ett eventuellt barnafödande.

Under gårdagen var laget tillbaka på hemmaplan och kanadensaren med i laget igen. Då blev det också en rejäl urladdning.

Mot Örebro Hockey slutade det med en övertygande 8–2-seger där inte minst de offensiva stjärnorna klev fram. Eddie Genborg lämnade matchen med fem poäng och även Gardiner imponerade med tre assist. Under morgondagen ställs Timrå mot Rögle BK på bortaplan, även den här gången kommer också den skickliga forwarden att stanna hemma.

– Det är ju självklart att han ska vara hemma och ta hand om sin familj, säger "Nubben" till ST-sporten.

Reid Gardiner har gjort tio poäng på sina första 15 matcher i SHL. Han värvades in till klubben som en tilltänkt spetsspelare efter att förra säsongen gjort 30 poäng för Växjö. Nästa vecka väntar idel hemmamatcher för laget och då hoppas de även på att han ska vara tillbaka i laget fullt ut.