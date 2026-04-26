Förstaperioden av kvällens match mellan Boston och Buffalo blev en enda lång mardröm för Bostons del. Buffalo gick ifrån till 4-0 – och dessutom fick Boston sin stekhete svensk Viktor Arvidsson skadad efter en tackling från halvsvensken Mattias Samuelsson.

– Han ser groggy ut, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist.

Buffalo vann matchen med 6-1.

Buffalo stormar mot seger i den första slutspelsrundan mot Boston. Efter kvällens överkörning på bortaplan leder de serien med 3-1 i matcher – och kan på hemmaplan säkra avancemanget till andrarundan.

Ikväll säkrades segern redan under en galen första period.

1-0 gjordes av Peyton Krebs redan efter 4:17,

2-0 gjordes av Josh Doan efter 7:10.

3-0 gjordes av Zach Benson efter 9:15.

4-0 gjordes av Bowen Byram efter 14:24.

Buffalo körde kort och gott över Boston totalt i förstaperioden. De vann skotten med 19-5. Det var första gången Bruins släppte in fyra mål i en förstaperiod av en slutspelsmatch sedan de mötte Hartford Whalers för 35 år sedan.

Viktor Arvidsson utgick med skada

Och mardrömmen för Boston var inte över i och med de fyra baklängesmålen. I den första perioden fick de också en av sina formstarkaste spelare, Viktor Arvidsson, skadad. Arvidsson fick en hård tackling av halvsvenske Mattias Samuelsson nere vid ena sarghörnet, och såg därefter groggy ut. Arvidsson spelade klart bytet, åkte sen och satte sig på bänken, men lämnade sedan för omklädningsrummet.

I den andra perioden meddelade Bruins att svensken drabbats av en överkroppsskada.

– Han ser lite groggy ut, konstaterade Viaplays Jonatan Lindquist när händelsen visades i repris.

Viktor Arvidsson vräkte in poäng efter OS-uppehållet och var en stor anledning till att Boston ens gick till slutspel. Han gjorde dessutom två mål i den slutspelsmatch som Bruins vunnit så här långt.

Buffalo nära avancemang

Efter en mållös andraperiod kom sedan 5-0 och 6-0 bakom Bostons stjärnmålvakt Jeremy Swayman. Beck Malenstyn och Alex Tuch gjorde målen. Därefter byttes Swayman ut och ersattes av Joonas Korpisalo. En rejält uppeldad Swayman syntes skrika mot sina lagkamrater innan han klev ner i spelargången.

Med 40 sekunder kvar av matchen kom till sist en reducering från Boston, då Sean Kuraly tryckte in en retur från nära håll. Det blev kvällens sista mål.

– En briljant bortamatch från Buffalo, konstaterade Erik Granqvist i Viaplay.

Natten till onsdag kan Buffalo säkra avancemanget till nästa slutspelsrunda. Sabres har inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2007.