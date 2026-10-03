Efter succén – det är Brynäs plan för storlöftena

Åtta matcher, 25 mål och totalt 50 poäng.

Statistikraden låter nästa helt osannolik, men det är precis vad Leon Roos och Joakim Dahl kan visa upp i inledningen av U18-säsongen med Brynäs IF. Löftena födda 2010 har länge ansetts vara bland de främsta i sin kull, men nu har något extra klickat.

På sociala medier uppmärksammas duon även utanför Sverige, och i Gävle höjs röster som gör staden värdig av smeknamnet "Sveriges Toronto" – "ge dem chansen i A-laget" och så vidare...

"Framtidens stjärnor" gästades tidigare i veckan av succétalangernas tränare, Filip Myrman.

Filip, hur hanterar man det där som juniortränare? För någonstans är det ändå ett långsiktigt projekt med de här killarna?

– Ja, det blir tillbaka till den här vardagen. Det är här vi är, vi kan inte göra så mycket, vi har regler som vi behöver förhålla oss till. Jag förespråkar mycket att man behöver ta ett steg i taget och att på rätt sätt kan ta kliven uppåt för att kunna sätta dig själv i en bra roll, känna att jag är trygg i den miljön, och kan utveckla de saker du är bra på. Där är varje resa unik i sig, där någon kanske behöver gå ännu snabbare än någon annan – oavsett vad poängproduktionen säger.

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Reglerna Myrman hänvisar till är de som Svenska Ishockeyförbundet införde förra året där U17-spelare förbjudits i U20-hockeyn. Förra året blev Milan Sundström och Douglas Johnsson undantagen efter jul, och nu ligger både Roos och Dahl bra till i 10-kullen.

– Jag vet inte om jag känner att jag ska spekulera det heller. Vi jobbar på och så får vi se vad beslutet från andra är. Jag tycker att vi har en bra miljö och en bra plan för egentligen alla killar här så att vi får väl hantera det som kommer när det kommer och vad det nu må bli, svarar Myrman om den exceptionella statusen.

Så utmanas duon: "Då måste vi titta oss själva i spegeln"

Så hur utmanar man då löften som redan i säsongsinledningen dominerar i sin serie?

Filip Myrman pekar på vardagen och träningarna som en nyckel. Matcherna? Ja, de kan, utifrån sett, bli mer av en lekstuga.

– Kollar vi på antalet träningar kontra matcher du har under en säsong så har vi ju en större del av utbildningsmiljön i träning. Isåfall faller det in på oss tränare, att vi behöver skapa den miljön i vardagen. Klarar vi inte av det måste vi titta oss själva i spegeln, säger U18-tränaren.

Hur skapar ni den där miljön i vardagen då? Försöker ni hitta på någon liten tävling eller hur ser det ut?

– Vi tävlar konstant från att vi startar träningen, det räknas mål hela vägen. Sen kan vi ibland skicka in någon morot med lite olika saker. Så där har vi den miljön. Sen handlar det också om att lära de här att driva och utmana sig själva. Vi är med och hjälper till på ett hörn, men de behöver hitta deras egen nivå, deras egen drivkraft för att göra de här sakerna.

Brynäs väljer även att rotera runt mycket i special teams för att just låta dessa offensivt begåvade killar testa på andra roller.

– De behöver hitta sin faktor i spelet och kunna bidra i flera olika delar av spelet, så att man inte blir rädd för att sätta in dem i situationer där de är obekväma eller kanske inte har varit i tidigare, säger Myrman.

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld och Filip Myrman.

00:00 - Programstart

02:03 - Filip Myrman med på länk

07:20 - Så utmanas spelarna i Brynäs U18

11:45 - Imponerade bredden i 10-kullen

16:43 - Myrman om Brynäs ambition för säsongen

18:05 - Fem 10:or som knackar på dörren till landslaget i år

18:52 - Spelare #1 – ”Kan vara startmålvakt i ett U18-VM om ett år

21:15 - Spelare #2 – ”Han gör verkligen sin egna resa”

24:29 - Spelare #3 – ”Kan på sikt bli en nyckelspelare”

29:46 - Spelare #4 – ”Han är skickligast, bröderna får ursäkta”

34:34 - Spelare #5 – ”Kan bli den där x-faktorn i ett landslag”

41:43 - Veckans junior

Lyssna på Framtidens stjärnor här: