Beskedet: Ska träffa specialist

Med ett par månader till OS har Victor Hedman slagit upp sin gamla skada.

Nu ska den svenska stjärnbacken träffa en specialist.

– Det här är ett steg tillbaka, säger tränaren Jon Cooper till Tampa Bay Times.

Victor Hedman.

Foto: Chris O’Meara/AP/Alamy

Tre matcher med Tampa Bay Lightning blev det för Victor Hedman innan han tidigare i veckan slog upp samma skada som hållit honom borta från spel i tolv raka matcher i november och början av december.

Nu är Hedman placerad på skadelistan och ska träffa en specialist för vidare bedömning.

– Det här är ett steg tillbaka. Det här hade vi inte förutsett. Så, kan jag sitta här och säga att han är dag för dag eller vecka för vecka? Det kan jag inte. Om du ställer samma fråga om två dagar kan jag förmodligen berätta det. Han kanske spelar. Så, jag vet inte än, säger tränaren Jon Cooper till Tampa Bay Times.

”Bättre att det händer nu”

Utöver nattens match mot New Jersey (seger 8–4) kommer Hedman åtminstone att missa två matcher till för Lightning under sin skadefrånvaro. Därefter återstår det att se när den svenske backen kan vara tillbaka i spel. Tre Kronor inleder OS i Milano om två månader.

– Det är svårt när de här killarna har spelat hela sina liv och inte haft några större skadeproblem. Det är nog den jobbiga delen. Men om det nu ska hända, vilket man inte vill, är det bättre att det händer nu än i april.

Victor Hedman är sedan tidigare en av sex spelare uttagna till Tre Kronors OS-trupp. Den här säsongen har stjärnbacken producerat tolv poäng (0+12) på 18 matcher och snittat över 21 minuters istid per match för Tampa Bay.

Source: Victor Hedman @ Elite Prospects