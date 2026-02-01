Hedman gör comeback: ”Sverige kan andas ut”

William Nylander gjorde comeback i natt. Nu har det även blivit dags för Victor Hedman att göra comeback – med drygt en vecka kvar till OS.

— Sverige, hela landet Sverige, kan andas ut, säger huvudtränaren Jon Cooper till NHL.com.

Victor Hedman gör äntligen comeback i kvällens utematch mot Boston.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images.

Victor Hedman är en av många svenska stjärnor som har dragits med skador inför OS. Backen har varit borta med en skadad armbåge en längre tid och gjorde sin senaste match den åttonde december.

Senare under söndagen (00.30 svensk tid) ställs Tampa Bay Lightning mot Boston Bruins i en utematch. Matchen spelas i Raymond James Stadium som tar över 65 000 åskådare. I matchen har det också blivit dags för den svenska stjärnbacken att göra comeback. I slutet av träningen gjorde medspelarna nämligen en hyllning till svensken i mittcirkeln, något som pekar på att han kommer att spela.

— Jag tror att ni såg vad som hände där på slutet. Så att hindra honom från att komma in och säga nej, vilket jag tror är extremt osannolikt, mest troligt kommer han att spela, säger Jon Cooper.

Victor Hedman gör comeback – hos divisionsledarna

I 35-åringens frånvaro har Tampa Bay vunnit 17 av 22 matcher. De ligger just nu etta i sin division.

Victor Hedman, som gjorde tolv assist på 18 matcher innan skadan, har alltså fått se sitt lag gå som tåget.

— Jag kan inte ens beskriva hur stolt jag är över killarna. De har en bra sak på gång här och jag ser verkligen framemot att vara en del av det om saker löser sig.

Source: Victor Hedman @ Elite Prospects