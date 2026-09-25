Svenskarna imponerar – tre rookies sticker ut inför NHL-premiären

Ivar Stenberg, Anton Johansson och Victor Eklund har visat framfötterna under NHL:s försäsong. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

NHL-fansen tröttnade till slut på de långa försäsongerna som ligan hade vant sig vid under många år.

Till den här säsongen svarade NHL genom att korta ned försäsongen rejält. De flesta lagen spelar bara fyra träningsmatcher, och vissa är redan färdiga. Toronto Maple Leafs genomförde exempelvis två matcher med uppdelade lag för att avsluta sin försäsong.

Det har tagits emot väl av fansen, men samtidigt innebär det färre möjligheter för talangerna att visa upp sig i NHL-tröjor. Tidigare har spelare lyckats slå sig in i premiärtrupper efter att ha stått för imponerande insatser i försäsongsmatcherna sent i september. När de flesta talanger nu bara får två matcher på sig är det betydligt svårare att göra samma avtryck.

Trots det har flera spelare lyckats glänsa.

Här är fem NHL-rookies som på olika sätt imponerat inför premiären – där tre av dem är svenska.

James Hagens, FW – Boston Bruins

James Hagens är en mycket skicklig forward och under den senaste veckan har hans kvaliteter varit tydliga. Hans snabba händer har varit underhållande att se, men i försäsongsmatcherna har han också visat att han kan skapa riktiga målchanser.

Han sätter press på motståndarnas backar och tvingar dem att begå misstag, samtidigt som han själv skapar chanser.

Hagens har alltid varit som bäst när självförtroendet är på topp och just nu ser han ut att spela med stor övertygelse. Han har dessutom tagit steg defensivt under de senaste åren och blivit en mer komplett spelare.

Boston Bruins har främst använt honom på kanten, men den tidigare Boston College-stjärnan kan även spela center.

James Hagens. Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Anton Johansson, B – Detroit Red Wings

Anton Johansson har varit något av en late bloomer. Detroit Red Wings valde honom i den fjärde rundan av draften 2022, men nu har den svenske backen börjat göra sig ett namn på allvar.

I tisdags stod Johansson för fyra assist i en och samma match – ungefär så bra som en spelare kan prestera när han försöker spela sig till en NHL-plats.

Den 193 centimeter långe backen är rörlig och duktig på att transportera pucken. Han följer gärna med i offensiven, något han också visade förra säsongen när han avslutade AHL-säsongen med sex poäng på åtta matcher för Grand Rapids.

Tanken är att Johansson ska tillbringa hela säsongen i Grand Rapids, men hans försäsong har varit tillräckligt imponerande för att få bedömare att undra om Detroit borde ge honom chansen redan från träningslägret.

Axel Sandin Pellikka gjorde något liknande förra året. Han spelade så bra under försäsongen att Red Wings lät honom stanna kvar i NHL under större delen av säsongen.

Johansson kan fortfarande behöva mer tid för att vänja sig vid livet i Nordamerika och AHL, men det har varit ett gott tecken att se honom komma över och redan prestera så bra.

Anton Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Victor Eklund, FW – New York Islanders

Med Mathew Barzal på skadelistan har Victor Eklund inte slösat någon tid på att visa att han vill ha en permanent plats i NHL.

Den svenske forwarden var en av de främsta spelarna under Islanders senaste matcher för talangerna och följde upp det med ett par tacklingar och flera bra målchanser i sin första försäsongsmatch.

Lägg därtill att Eklund har fått spela i både powerplay och boxplay – och det är tydligt att han har varit en av Islanders mest framträdande spelare under försäsongen.

Eklunds förmåga att bidra både offensivt och fysiskt gör honom intressant, och han har snabbt blivit en publikfavorit på Long Island.

Barzal väntas bara missa några matcher, vilket kan påverka Eklunds istid på längre sikt. Tidiga laguppställningar pekar mot att svensken inleder säsongen i tredjekedjan tillsammans med Jean-Gabriel Pageau och Emil Heineman.

Men om Eklund fortsätter på samma sätt finns det inget som säger att han inte kan spela sig upp till en plats i toppkedjorna.

Han verkar ofta befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle, vilket vittnar om en hockeykänsla som redan är på en mycket hög nivå för hans ålder.

Eklund har inte särskilt mycket erfarenhet av spel i Nordamerika, men han producerade bra i Sverige och gjorde ett starkt första intryck i AHL när han avslutade säsongen 2025/26.

Nu ser han ut att vilja bevisa att han hör hemma i NHL.

Victor Eklund. Foto: Bildbyrån

Ivar Stenberg, FW – San Jose Sharks

Samtidigt som Gavin McKenna fick mycket beröm tidigt under försäsongen var det Ivar Stenberg som fick det stora genombrottet.

Den svenske forwarden svarade för ett hattrick när San Jose Sharks besegrade Anaheim Ducks med hela 10–0 i torsdags.

Stenberg valdes som nummer två totalt i draften 2026 och av många sågs han som en av de mest NHL-färdiga talangerna i hela draftkullen.

Han imponerade stort mot seniorer i SHL förra säsongen och har sett mycket bekväm ut även under försäsongen.

Stenberg är inte den mest spektakulära spelaren på isen, men han hamnar ofta på rätt plats vid rätt tillfälle och tycker om att avsluta från slottet.

Han kan mycket väl vara en seriös utmanare till Calder Trophy redan under sin första NHL-säsong. Tanken är att han ska spela i Sharks topp-sex och han kan även få chansen i powerplay tillsammans med Macklin Celebrini.

Stenberg är en pålitlig tvåvägsspelare som spelar över hela banan. Samtidigt är han smart, har ett vasst skott och ser ut att kunna få en mycket framträdande roll i San Jose.

Ivar Stenberg. Foto: Robert Edwards-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Gavin McKenna, FW – Toronto Maple Leafs

Gavin Mckenna hade en del problem i sin första försäsongsmatch, men tog rejäl revansch i den andra mot Ottawa Senators.

Den tidigare draftettan var enligt bedömningen den bästa spelaren på isen. Han noterades för sin första poäng och skapade flera högkvalitativa målchanser under matchen.

McKenna har tränat tillsammans med John Tavares och William Nylander under hela träningslägret, och de två veteranerna har redan hittat en bra kemi.

McKenna ser ut att passa perfekt på den andrakedjan eftersom han är smart och skridskostark, vilket ger honom möjlighet att skapa chanser åt sina kedjekamrater.

Förväntningarna är höga på den regerande förstavalet i draften, inte minst med tanke på marknaden han spelar på. Men försäsongen tyder på att McKenna inte behöver särskilt lång tid för att komma in i NHL-spelet.

Nu återstår det att se vad som händer när säsongen börjar på riktigt.

Gavin McKenna. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Andra talanger som imponerat: Dans Locmelis, fw, Boston Bruins; David Reinbacher, b, Montreal Canadiens; Cole Eiserman, fw, New York Islanders; Alberts Smits, b, New York Rangers; Oscar Fisker Mølgaard, c, Seattle Kraken; Braeden Cootes, c, Vancouver Canucks.