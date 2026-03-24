I natt gör Anton Frondell sin NHL-debut.

Snart kan också Victor Eklund göra honom sällskap i Nordamerika, då New York Islanders väntas plocka över Eklund senare i veckan.

Anton Frondell åkte över till Nordamerika direkt efter Djurgårdens uttåg i åttondelsfinalen mot Malmö. Frondell har nu anslutit till Chicago Blackhawks och kommer att göra sin NHL-debut i natt mot New York Islanders.

Islanders har en annan DIF-talang i sin talangpool, nämligen Victor Eklund. Än har ”Mini-Fimpen” dock varit kvar i Sverige efter uttåget med Djurgården, men snart kan Eklund göra Frondell sällskap på andra sidan Atlanten.

New York Islanders plockar över Victor Eklund

Enligt David Pagnotta på The Fourth Period väntas Islanders plocka över Victor Eklund för spel i organisationen senare i veckan. Det är däremot oklart om Eklund kommer att få chansen direkt i NHL, eller ifall han snarare får inleda med spel i farmarligan AHL.

With Anton Frondell set to make his NHL debut tonight with the #Blackhawks, his Djurgardens teammate Victor Eklund is set to follow him across the pond. I’m told Victor Eklund (16th overall in 2025) is expected to join the #Isles org at some point this week. — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) March 24, 2026

Victor Eklund valdes som 16:e spelare i NHL-draften förra året och skrev sedan direkt på sitt första NHL-kontrakt med New York Islanders. Han lånades sedan tillbaka till Djurgården för spel i SHL under årets säsong. Där har Eklund stått för 24 poäng på 43 matcher under grundserien samt 0+3 på tre slutspelsmatcher. Eklund var också en bärande spelare för Juniorkronorna på vägen till JVM-guldet där han gjorde åtta poäng på sju matcher i turneringen.

Om Victor Eklund får chansen i NHL med New York Islanders skulle han bli den andra i familjen att spela i världens bästa hockeyliga. Storebror William Eklund är redan en nyckelspelare för San Jose Sharks sedan ett par år tillbaka.

