Mitch Marner vann mot Toronto

Vegas fick kriga sig till segern mot Toronto hemma i NHL. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 6–5 (1–3, 1–1, 3–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Tomas Hertl innan Jack Eichel avgjorde – i Mitch Marners första match mot sin forna klubb.

Mitch Marner firar ett av Vegas mål i övertidssegern mot sin forna klubb Toronto Maple Leafs. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Därmed har Vegas vunnit sex matcher i rad i NHL.

Toronto tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.05 genom Morgan Rielly och gick upp till 0–2. Vegas kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Toronto dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 5.51 i andra perioden nätade Keegan Kolesar framspelad av Braeden Bowman och Noah Hanifin och reducerade åt Vegas. Torontos John Tavares gjorde 2–4 efter 12.46 på pass av Matias Maccelli och Matthew Knies.

I tredje perioden gick Toronto upp i en 5–3-ledning med 11.02 kvar att spela. Men Vegas vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Jack Eichel med 16.60 kvar att spela av matchen.

Jack Eichel gjorde ett mål för Vegas och tre målgivande passningar.

Vegas imponerar med fem segrar och 25–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toronto har tre vinster och två förluster och 17–16 i målskillnad.

Resultatet innebär att Vegas fortsätter toppa Pacific division och Toronto ligger på sjätte plats i Atlantic division.

Lagen möts igen 24 januari i Scotiabank Arena.

Söndag 18 januari spelar Vegas hemma mot Nashville 04.00 och Toronto mot Winnipeg borta 01.00 i Canada Life Centre.

Vegas–Toronto 6–5 (1–3, 1–1, 3–1, 1–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (2.05) Morgan Rielly (William Nylander, John Tavares), 0–2 (5.03) William Nylander (Matias Maccelli, Brandon Carlo), 1–2 (8.12) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Jack Eichel), 1–3 (9.57) Auston Matthews (Jake McCabe, Troy Stecher).

Andra perioden: 2–3 (25.51) Keegan Kolesar (Braeden Bowman, Noah Hanifin), 2–4 (32.46) John Tavares (Matias Maccelli, Matthew Knies).

Tredje perioden: 3–4 (42.10) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Tomas Hertl), 3–5 (48.58) Scott Laughton (Matthew Knies, Steven Lorentz), 4–5 (50.14) Mark Stone (Ivan Barbasjev, Jack Eichel), 5–5 (59.53) Tomas Hertl (Jack Eichel, Mark Stone).

Förlängning: 6–5 (63.00) Jack Eichel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 5-0-0

Toronto: 3-1-1

Nästa match:

Vegas: Nashville Predators, hemma, 18 januari 04.00

Toronto: Winnipeg Jets, borta, 18 januari 01.00