Så sent som för några dagar sedan skrev Vasilij Podkolzin nytt kontrakt med Edmonton Oilers.

Nu åker forwarden hem till Ryssland på obestämd tid efter att hans pappa hastigt gått bort.

Vasilij Podkolzin.

Foto: Matt Krohn/AP/Alamy

Under tisdagen meddelade Edmonton Oilers att lagets ryske forward Vasilij Podkolzin skrivit på ett nytt treårskontrakt med NHL-klubben. Ett dygn senare fick den ryske forwarden ett tragiskt besked, då hans pappa Aleksandr hastigt gått bort under onsdagen.

Via sin hemsida meddelar nu Oilers att Podkolzin kommer att åka hem till Ryssland på obestämd tid för att vara med sin sörjande familj.

Anslöt till Edmonton förra året

Podkolzin skrev ett nytt treårskontrakt värt 8,85 miljoner dollar med Oilers under tisdagen. Det tidigare storlöftet, som draftades som tionde spelare totalt i NHL-draften 2019 av Vancouver Canucks, anslöt till Edmonton inför förra säsongen och noterades för 24 poäng (8+16) på 82 grundseriematcher samt tio poäng (3+7) på 22 slutspelsmatcher med Stanley Cup-finalisten.

Totalt har 24-åringen spelat 219 grundseriematcher i NHL och producerat 59 poäng (26+33).