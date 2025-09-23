Vasilij Podkolzin och Edmonton Oilers är överens om ett nytt kontrakt. Det tidigare storlöftet har skrivit på för tre nya år med klubben.

Vasilij Podkolzin blir kvar i Edmonton Oilers.

Foto: Perry Nelson-Imagn Images.

Det var inför den förra säsongen som Vasilij Podkolzin anslöt till Edmontons organisation. Det efter ett par säsonger i Vancouver där ryssen aldrig riktigt etablerade sig i laget. Efter att ha draftats som spelare nummer tio 2019 fanns det höga förväntningar på forwarden.

Men inför den förra säsongen släppte de alltså honom till Oilers.

Väl där blev han en väldigt uppskattad lagkamrat. Förra säsongen var han den som tacklades mest i hela laget. I grundserien blev det 24 poäng på 82 matcher. I slutspelet klev sedan 24-åringen fram och levererade tio poäng på 22 matcher.

Vasilij Podkolzin skriver nytt kontrakt med Edmonton Oilers

Med det var han den nionde poängbästa spelaren i sitt egna lag och var endast slagen av lagets stora stjärnor. Efter säsongen gick kontraktet ut och parterna har förhandlat sedan dess.

Nu är de också överens. Vasilij Podkolzin nästan tripplar sin lön med sitt nya treårskontrakt värt 2,95 miljoner dollar per säsong. En rejäl löneökning från förra kontraktet där han låg på en miljon dollar per år.

