Uppgifter: Nära kontrakt med ”Lill-Fimpen”

William Eklund kan inom kort få skriva på ett nytt kontrakt i NHL.

Enligt San Jose Hockey Now vill Sharks förlänga med svensken innan 2025/26-säsongens start.

– William är förväntansfull inför klubbens framtid, säger agenten Todd Diamond.

William Eklund. Foto: Bildbyrån/Isaiah J. Downing.

Strax innan Hockey-VM på hemmaplan i Stockholm kom det tunga beskedet. William Eklund skulle missa turneringen efter att skurit upp handleden i Tre Kronors genrep mot Tjeckien, och plötsligt väntade flera veckor med gips.



– Det finns en bra anledning till att använda allt som går för att skydda för skärsår. Jag är också väldigt tacksam att det inte blev värre, sade 22-åringen då till hockeysverige.se.



Nu kommer ett par mer positiva nyhet för San Jose Sharks svenske forward. Gipset är av, och kontraktet nära.



– William mår bra i San Jose och är förväntansfull inför klubbens framtid. Han fick av sig gipset igår och kan sakta men säkert börja träna inför 2025/26-säsongen, sade agenten Todd Diamond till Sheng Peng på San Jose Hockey Now under gårdagen.

Agenten i möte med Mike Grier

Enligt sajten, som har bra insyn i San Jose Sharks, sågs NHL-klubbens GM, Mike Grier, samtala med Todd Diamond under NHL Draft Combine i Buffalo. Parterna ska enligt uppgifterna ha diskuterat William Eklunds kontraktssituation då han kan förlänga från 1 juli.



Eklund har fortfarande ett år kvar på sitt ingångsavtal, men San Jose Hockey Now skriver att båda parter vill förlänga och känner sig motiverade att få igenom en ny överenskommelse innan starten på NHL-säsongen. I och med att ett år återstår kan det hela fortfarande skjutas fram, men detta beskrivs som ett bra tecken.



William Eklund kommer själv från sin poängbästa säsong i NHL med totalt 58 poäng (17+41) över 77 matcher, och kan bli en viktig del av organisationens framfart när man nu börjat slussa in flera spännande löften som Macklin Celebrini och Will Smith.

Source: William Eklund @ Elite Prospects