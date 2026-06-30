Uppgifter: Rasmus Andersson får jättekontrakt

Den svenske OS-backen Rasmus Andersson anslöt under säsongen till Vegas Golden Knights i en uppmärksammad bytesaffär med Calgary Flames . Andersson spelade sedan en viktig roll i det Golden Knights som gick till Stanley Cup-final, där de föll mot Carolina.

Den svenske backen noterades under säsongen för 47 poäng på 81 grundseriematcher, om vi räknar in matcherna i Calgary, och följde upp det med sex poäng på 22 slutspelsmatcher.

Han sitter nu på ett utgående kontrakt och blir free agent imorgon. Men allt pekar på att Andersson blir kvar i Vegas. Enligt sajten The Fourth Period väntas svensken dessutom få ett maffigt långtidskontrakt.

Rasmus Anderssons nya kontrakt

Han väntas få ett kontrakt värt mellan 7,5 och nio miljoner dollar per år. En rejäl höjning jämfört med värdet på det sexårskontrakt han skrev på 2020. Det var "bara" värt drygt 4,5 miljoner dollar per år. Ett avtal som gjorde att han, sett till sitt marknadsvärde, varit rejält underbetald de senaste åren.

Rasmus Andersson har tidigare själv sagt att han vill stanna i Stanley Cup-finalisten.

– Jag skulle gärna komma tillbaka och jobba tillsammans med Kelly (McCrimmon, general manager) för att hitta en lösning. Att få vara kvar här vore fantastiskt. Vi var så nära att vinna. Det var allt jag ville när jag var i Calgary – att få en chans att vinna, sade han på en pressträff för ungefär två veckor sedan.