Patrik Laine ser ut att ha gjort sitt i Montreal Canadiens.

Efter rapporter om att klubben vill göra sig av med forwarden har nu nya uppgifter kommit.

Agenten ska ha fått tillåtelse att prata med andra klubbar, rapporterar källor i Nordamerika.

Foto: Bildbyrån

När Laine anslöt till Canadiens såg det länge ut som en fullträff. Under sina första 18 matcher stod han noterad för tolv mål. Därefter har det gått tyngre, på följande 39 matcher blev det endast åtta mål. Under denna säsong har skadeproblem begränsat honom, på fem matcher har det blivit en assist.

Efter ett misslyckande ska klubbens GM Kent Hughes gett Patrik Laines entourage och agent tillstånd att förhandla direkt med andra NHL-lag.

Bara dagar till deadline

Uppgifterna kommer från Montreal Hockey Fanatics och enligt dem ska den välkände hockeyreportern Pierre Lebrun på RDS ha rapporterat att ”Habs” har gett Patrik Laine agent tillåtelse att förhandla om en möjlig trejd.

Anledningen till att parterna väljer att hålla det öppet ska vara för att förenkla processen för alla inblandade. Samtidigt ser relationen mellan Canadiens ledning och Laines ut att vara bra. Det ska inte handla om någon konflikt utan snarare en sportslig och ekonomisk avvägning.

NHL:s trade deadline sker den 6 mars vilket innebär att en eventuell affär måste göras innan dess.