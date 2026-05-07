Uppgifter: Niederbach lämnar Frölunda – klar för NHL
Theodor Niederbach ser ut att lämna SHL-klubben Frölunda, trots att han har kontrakt till våren 2027.
Expressen uppger att 24-åringen är klar för Washington Capitals.
Det har tidigare ryktats om att Theodor Niederbach haft ett stort NHL-intresse runt sig. Nu ser NHL-drömmen ut att bli verklig.
2020 draftades Niederbach av Detroit Red Wings. Därefter spelade forwarden i Frölunda och Rögle innan han gick till MoDo Hockey, där han under säsongen 2022/2023 var med under MoDos SHL-avancemang.
Han gjorde återkomst i Frölunda inför säsongen 2025/2026 där han fått poängproduktionen att funka. Efter 52 omgångar stod Niederbach noterad för 32 poäng (13+19), vilket har intresserat NHL-scouterna.
Klar för NHL till den kommande säsongen
Expressen uppger att både Boston Bruins och Winnipeg Jets varit intresserade av Frölunda-forwarden, där den förstnämnda dessutom varit på besök i Göteborg. 24-åringen väljer alltså bort klubbarna för Washington Capitals.
De klubbar som kommer att få NHL-ersättning är Rögle, Frölunda och MoDo, där den sistnämnda beräknas få mest ersättning.
Om uppgifterna stämmer ska forwarden gjort klart med ett ettårigt level-kontrakt med Capitals.
