Uppgifter: Niederbach lämnar Frölunda – klar för NHL

Theodor Niederbach ser ut att lämna SHL-klubben Frölunda, trots att han har kontrakt till våren 2027.

Expressen uppger att 24-åringen är klar för Washington Capitals.

Det har tidigare ryktats om att Theodor Niederbach haft ett stort NHL-intresse runt sig. Nu ser NHL-drömmen ut att bli verklig.

2020 draftades Niederbach av Detroit Red Wings. Därefter spelade forwarden i Frölunda och Rögle innan han gick till MoDo Hockey, där han under säsongen 2022/2023 var med under MoDos SHL-avancemang.

Han gjorde återkomst i Frölunda inför säsongen 2025/2026 där han fått poängproduktionen att funka. Efter 52 omgångar stod Niederbach noterad för 32 poäng (13+19), vilket har intresserat NHL-scouterna.

Klar för NHL till den kommande säsongen

Expressen uppger att både Boston Bruins och Winnipeg Jets varit intresserade av Frölunda-forwarden, där den förstnämnda dessutom varit på besök i Göteborg. 24-åringen väljer alltså bort klubbarna för Washington Capitals.

De klubbar som kommer att få NHL-ersättning är Rögle, Frölunda och MoDo, där den sistnämnda beräknas få mest ersättning.

Om uppgifterna stämmer ska forwarden gjort klart med ett ettårigt level-kontrakt med Capitals.

Source: Theodor Niederbach @ Elite Prospects