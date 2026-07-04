Uppgifter: Klubblegendaren återvänder

Claude Giroux - snart i Flyerströjan igen? Foto: Bildbyrån.

2008 till 2022 spelade Claude Giroux för Philadelphia Flyers. De sista tio åren var han dessutom lagkapten för klubben. Han har gjort exakt 900 poäng för klubben och är med det näst bäst i Flyers historia. Dessutom har han spelat exakt 1000 NHL -matcher för Philadelphia - och även där är han tvåa genom historien.

Nu kan legendaren återvända.

Claude Giroux kan återvända till Philadelphia

Efter en kort sväng i Florida Panthers och fyra år i Ottawa Senators finns det nu ett intresse från Flyers att ta tillbaka ikonen - och det verkar vara ett ömsesidigt sådant. The Fourth Periods David Pagnotta skriver på X att free agent-forwarden kommer återvända till Philadelphia, men det finns också uppgifter som säger att det inte är klart och att den tidigare superstjärnan ännu inte tagit något beslut om sin framtid.

Giroux har vunnit VM och World Cup med Kanada och har tagit Philadelphia till en Stanley Cup-final. 2014 var han en av tre finalister till Hart Trophy, priset som går till NHL:s MVP. Den gångna säsongen gjorde han 49 poäng (14+35) på 82 matcher.