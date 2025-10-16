Den 27-åriga burväktaren Carter Hart ska enligt uppgifter vara klar för en återkomst till NHL – efter att ha friats från anklagelser om sexuellt övergrepp. Enligt NHL-insidern Cam Robinson ska Vegas Golden Knights ha knytit till sig målvakten på ett tvåårskontrakt.



Carter Hart uppges vara klar för Vegas. Foto: Kyle Ross/Bildbyrån.

Efter att ha friats från anklagelserna om sexuellt övergrepp, tillsammans med Michael McLeod, Dillon Dube, Cal Foote och Alex Formenton, ska den 27-åriga burväktaren Carter Hart vara klar för en ny NHL-klubb.

Det har tidigare ryktats om att flera klubbar skulle vara intresserade av 27-åringen, bland dessa målvaktens före detta klubb Philadelphia Flyers och Sidney Crosbys Pittsburgh Penguins. Enligt NHL-insidern Cam Robinson är det dock inte där Hart kommer att fortsätta sin NHL-karriär.

Robinson skriver i ett inlägg på X att Vegas Golden Knights vara nära en lösning med målvakten.

– Hör, precis som många andra, att Carter Hart och Vegas närmar sig en överenskommelse. Enligt rykten rör det sig om två år med 1,8 miljoner dollar per säsong, skriver Cam Robinson på X.

Carter Hart har inte spelat professionell ishockey sedan 2024, då han tog paus av personliga skäl och kort senare stod det klart att Hart var en av spelarna som misstänktes för sexuellt övergrepp. Han har spelat totalt 227 NHL-matcher, alla för Philadelphia, och snittar 92,7 i räddningsprocent.

Source: Carter Hart @ Elite Prospects