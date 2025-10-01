Kirill Kaprizovs rekordkontrakt sätter en ny ribba för vad en forward i NHL kommer att tjäna. Men påverkar det verkligen Connor McDavid i hans förhandlingar med Edmonton Oilers. Nej, det tror inte Uffe Bodin.

17 miljoner dollar per säsong.

136 miljoner dollar över åtta år – varav 128 miljoner dollar i bonusutbetalningar.

När Kirill Kaprizov efter många om och men skrev på sitt historiska NHL-kontrakt var det ett avtal av episka proportioner på alla sätt och vis. Sättet som Kaprizov, eller kanske framför allt hans agent Paul Theofanous, trängde upp Minnesota Wild i hörnet var imponerande. De lyckades krama ur fler droppar ur citronen än någon trodde var möjligt.

Klubbägaren Craig Leipold gjorde inte förhandlingarna enklare när han triumfatoriskt gick ut och meddelade att det inte fanns en annan NHL-klubb som skulle betala stjärnan mer pengar än Wild. Kaprizov och Theofanous tog honom på orden genom att tacka nej till det första budet värt 16 miljoner dollar per säsong. Därmed tvingade man Wild att gå ännu längre. Och klubben hade mer eller mindre inget val. Historiskt sett har Wild haft svårt att attrahera stjärnor till ”Twin Cities” – och bland annat fått se en profil som Marian Gaborik lämna klubben som free agent. Det hade varit en ödesdiger signal till fansen och hela marknaden om man inte löst situationen. För en stjärna av Kaprizovs status har klubben aldrig tidigare haft tillgång till sedan de äntrade ligan för 25 år sedan.