Edmonton vann med 6–5 mot Montreal

Vasilij Podkolzin avgjorde för Edmonton

Andra raka segern för Edmonton

Det blev dramatiskt när hemmalaget Edmonton vann matchen mot Montreal i Rogers Place på fredagen. Vasilij Podkolzin blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 18.51 in i tredje perioden. Matchen i i NHL slutade 6–5 (1–1, 2–3, 3–1).

Seattle nästa för Edmonton

Första perioden var jämn. Montreal inledde bäst och tog ledningen genom Alex Newhook efter 7.31, men Edmonton kvitterade genom David Tomasek efter 16.12. Den tidigare FBK-stjärnans första NHL-mål i karriären.

Montreal var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–4.

Efter 2.10 i tredje perioden gjorde Montreal 3–5 genom Alex Newhook som gjorde sitt andra mål.

Edmonton gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 3–5 till ledning med 6–5. Podkolzins 6–5-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Det här var Edmontons andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Montreals andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Edmonton ligger på fjärde plats i tabellen och att Montreal fortfarande leder serien, två poäng före Detroit.

Lagen möts igen 15 december i Bell Centre.

Edmonton tar sig an Seattle i nästa match borta söndag 26 oktober 03.00. Montreal möter samma dag 01.00 Vancouver borta.

Edmonton–Montreal 6–5 (1–1, 2–3, 3–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (7.31) Alex Newhook (Lane Hutson, Oliver Kapanen), 1–1 (16.12) David Tomasek (Vasilij Podkolzin, Noah Philp).

Andra perioden: 2–1 (30.37) Adam Henrique (Jake Walman), 3–1 (33.36) Andrew Mangiapane (Darnell Nurse, Connor McDavid), 3–2 (36.57) Josh Anderson (Brendan Gallagher, Jake Evans), 3–3 (38.49) Cole Caufield (Nick Suzuki, Alexandre Carrier).

Tredje perioden: 3–5 (42.10) Alex Newhook (Oliver Kapanen, Jayden Struble), 4–5 (51.19) Leon Draisaitl (Connor McDavid), 5–5 (52.17) Ryan Nugent-Hopkins, 6–5 (58.51) Vasilij Podkolzin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-0-3

Montreal: 3-0-2

Nästa match:

Edmonton: Seattle Kraken, borta, 26 oktober

Montreal: Vancouver Canucks, borta, 26 oktober