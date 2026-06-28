Markus och Liam Ruck blev båda valda av Pittsburgh Penguins.

Foto: AP Photo/Alamy

De har jämförts med Sedinarna.

I NHL-draften blev enäggstvillingarna Liam och Markus Ruck också valda av samma NHL -klubb – precis som Henrik och Daniel Sedin blev 1999. För tvillingarna Ruck behövdes det dock inte en lika avancerad och galen plan som när Sedinarna valdes som tvåa och trea av Vancouver Canucks.

Under första rundan blev Liam Ruck vald som den 22:a spelaren av Pittsburgh Penguins i NHL-draften. Hans tvillingbror Markus Ruck blev sedan inte vald under slutet av första rundan. Därmed fick han vänta till draftens andra dag för att se vilket lag som skulle välja honom.

Liam och Markus Ruck draftade av Pittsburgh Penguins

Pittsburgh Penguins satt också på det sjunde valet i andra rundan och det blev en nervös väntan för alla inblandade för att se om något annat lag skulle ta chansen och välja Markus Ruck. Så blev det inte utan med val nummer 39 plockade Penguins Markus Ruck och såg till att tvillingarna blev valda av samma NHL-klubb i draften.

– Det var stressigt att bara vänta. Jag bara hoppades och bad att Pittsburgh skulle välja mig. Nu blev det också så och jag har inte några ord för att beskriva hur bra det känns, säger Markus enligt nhl.com .

– Det var framför allt en väldigt stor lättnad. Vårt största mål var att kunna bli draftade tillsammans. Vi sade inte så mycket om det, men vi hoppades verkligen att det skulle bli så. Att det var en så fantastisk klubb som lyckades välja oss båda också... Vi är otroligt glada, säger Liam.

Bröderna blev överlyckliga när valet ropades ut att Pittsburgh Penguins också valde Markus Ruck. De studsade upp ur stolarna och gav varandra en stor kram direkt.

– Det var viktigt för oss att krama varandra först av alla. Vår familj har såklart betytt väldigt mycket och hjälpt oss mycket på vägen men vi har varit sida vid sida genom allting. Det var speciellt att få krama honom direkt, säger Markus Ruck.

Fick samtal av Sidney Crosby: "Kändes inte verkligt"

Liam och Markus Ruck spelar i Medicine Hat Tigers där de tog hela WHL med storm den senaste säsongen. Deras kombinationsspel jämfördes bland annat med tvillingarna Sedin , vilket är extra stort med tanke på att tvillingarna Ruck är födda och uppvuxna utanför Vancouver.

Markus Ruck vann poängligan i WHL med 108 poäng (21+87) på 68 matcher medan Liam Ruck kom tvåa på 104 poäng. Med sina 45 mål kom Liam också tvåa i WHL:s skytteliga. De ska spela i WHL även nästa säsong men från och med 2027 ska tvillingarna tillsammans ta klivet till college för spel med University of North Dakota i NCAA.

Efter att de draftades tillsammans av Pittsburgh Penguins fick tvillingarna Ruck också ett häftigt samtal – när självaste Sidney Crosby ringde upp för att gratulera duon.

– Helt ärligt talat så skakar man bara. Han har gjort så mycket för hockeyn och är en av de största och bästa spelarna genom tiderna. Det kändes inte verkligt, jag tänkte att det var någon som låtsades vara honom. Det var galet att få prata med honom. En stor ära, säger Markus Ruck.

Source: Liam Ruck @ Elite Prospects