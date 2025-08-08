Tvåfaldig Stanley Cup-mästare slutar

Kyle Clifford, 34, slutar med hockeyn.

Efter att ha vunnit två Stanley Cup-titlar i början av sin karriär, lämnade han Los Angeles Kings några år senare.

Den sista tiden blev en AHL-sejour i Toronto Marlies.

Stanley Cup-vinnaren Kyle Clifford bredvid Elias Pettersson. Foto: Bildbyrån

Två Stanley Cup-vinster, 753 matcher i NHL och 127 matcher i AHL blev meritlistan för den kanadensiske forwarden.

Efter totalt 880 matcher i de nordamerikanska proffsligorna väljer nu Kyle Clifford att sluta med hockeyn.

Under karriären, som varade från 2010 tills i våras, vann Kyle Clifford två Stanley Cups. Båda med Los Angeles Kings under de inledande åren på NHL-karriären.

Det blir hans nya roll i Maple Leafs

Efter sista Stanley Cup-triumfen 2014 spelade han vidare i L.A Kings i flera år, innan det blev spel i Toronto Maple Leafs och St. Louis Blues. De sista säsongerna spenderades i AHL där han spelade för Toronto Marlies.

För The Hockey News berättar 34-åringen att han nu kommer att ingå en roll inom spelarutveckling i Toronto Maple Leafs.