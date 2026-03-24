TV: Hyllningen till Mika: ”Ett speciellt ögonblick”

Det blev en känslosam kväll i Madison Square Garden för Mika Zibanejad. 17 000 fans tog emot honom i match nummer 1000 i NHL – och lagkamraterna i New York Rangers bjöd på sin egna hyllning genom att dyka upp i långhåriga peruker.

– Ett speciellt ögonblick, som det nog kommer att ta tid att smälta, säger svensken själv.

Mika Zibanejad har nu spelat 1000 NHL-matcher. Foto: Instagram/NHL och New York Rangers (skärmdump)

”Det är svårt att ta in, men jag försöker låta det sjunka in”

Innan pucken släpptes för nattens möte mellan New York Rangers och Ottawa Senators var Mika Zibanejad nära tårar. Det var nämligen inte vilken match som helst, utan hans 1000:e i NHL. Dessutom spelades den mot just Ottawa som gav honom chansen att ta sig in i ligan.

Hyllningen innehöll en inspelad video från hustrun Irma, utdelad silverklubba av NHL, uppvaktande av familj, men också ett practical joke från lagkamraterna. När spelarna kom till arenan hade lagkamraterna på sitt egna sätt hyllat svensken med specialgjorda T-shirts – och långhåriga peruker på huvudena.

– Jag trodde aldrig att jag skulle spela i NHL. Att vara här nu… det är en häftig milstolpe, säger Mika till media efter matchen och fortsätter om hyllningarna.

– Jag såg dem inte gå in, utan när jag kom hängde de där med tröjorna och perukerna. Det var något annat… men väl uppskattat.

Bottenrekord med nio (!) skott på mål

Matchen i sig då? Jo, den slutade precis som föregående fyra, alltså med en förlust.

Shane Pinto gav Senators 1–0 i powerplay, sju minuter in, och därefter fyllde Warren Foegele på till 2–0 tidigt i andra akten. New York Rangers spräckte inte James Reimers nolla förrän sju minuter in i tredje, men nådde ändå inte en kvittering. Och kanske hade det inte heller varit särskilt välförtjänt.

Över 60 minuter kom Rangers endast till nio (!) skott på mål mot Ottawas 33. Och det är faktiskt så att detta är delat med NHL-klubbens sämsta notering för antal skott på mål med ett möte i december 1955.