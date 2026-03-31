Theo Lindstein får redan större och större roll i St. Louis Blues. Inatt, i 4–5-matchen mot San Jose Sharks, kom också 21-åringens första NHL-mål.

– Han har spelat riktigt bra sedan han kallades upp, hyllar coachen Jim Montgomery.

Theo Lindstein firar sitt fösta NHL-mål. Foto: Bildbyrån/David Gonzales-Imagn Images.

Alexander Wennberg och Macklin Celebrini blev de stora förgrundsfigurerna när San Jose Sharks 5–4-besegrade St. Louis Blues, natten till tisdag. Men den förstnämndes två mål kom inte nära betydelsen av fullträffen vid 1–0 i matchen.

När Theo Lindstein stänkte in pucken i sjätte minuten blev han nämligen målskytt för första gången i NHL.

21-åringen hade fyllt på när Jake Neighbours snurrade runt i offensiv zon, och fick pucken till sig nere vid en vänstra tekningscirkeln. Lindstein tog emot, hittade luckan, och pricksköt in 1–0 bakom Yaroslav Askarov i Sharks mål. Plötsligt var det dags för det där efterlängtade firandet.

Fått mer och mer istid av Montgomery

Matchen var den tidigare JVM- och Brynäs-spelarens tionde i NHL. Dock har det redan blivit tydligt att coachen Jim Montgomery är nöjd med sin nye back. Detta då istiden ökat och ökat sedan debuten mot New York Islanders tidigare i mars. Dessförinnan har killen från Gävle stått för 14 poäng (6+8) över 56 matcher med AHL-laget Springfield Thunderbirds.

Det här är Lindsteins första säsong i Nordamerika efter flytten från Brynäs. Han valdes tidigare av St. Louis Blues i första rundan av NHL-draften 2023.

– Den unge killen har spelat riktigt bra sedan han kallades upp. Man kan se NHL-skills och -åkningen, hans huvud… han flyttar pucken väldigt bra för en ung back, säger Jim Montgomery till media om Lindstein efter matchen.

