Stjärnan sänkte – och pikade – sitt gamla lag

Trevor Zegras trejdades från Anaheim Ducks till Philadelphia Flyers. I natt sänkte han sitt gamla lag med två mål i en 5-2-seger – och skickade även en passning till sin gamla klubb.

Trevor Zegras ställdes mot Anaheim Ducks som trejdade bort honom i somras.

Foto: AP Photo/Chris Szagola.

Det var inför den här säsongen som Trevor Zegras skickades till Philadelphia. Den tidigare stortalangen hade inte fått det att släppa i Kalifornien och blev därmed trejdad. I Philadelphia har det gått bättre och just nu står han noterad för 39 poäng på 40 matcher. En notering som är på väg att bli hans bästa säsong i karriären.

I natt ställdes 24-åringen mot sitt gamla lag.

Då slog han också till, två gånger om. Dessutom bjöd han på en målgest där han pratade i telefon för att sedan lägga på. Enligt x-kontot ”Gino Hard” var det en liknelse till hur snabbt Anaheim la på telefonen efter att ha berättat att Zegras blivit trejdad.

Trevor Zegras om att möta Anaheim Ducks

Själv erkände han för NHL.com att det här var en match han hade sett framemot länge.

— Det var en tuff avslutning för mig i Anaheim. Jag har sett framemot det här länge, säger han till sajten.

Båda Trevor Zegras mål kom i den första perioden. Det efter att Cutter Gauthier gjort 1-0 för Ducks. I den andra perioden fyllde sedan Cam York och Trevor Sanheim på till 3-1 och 4-1. I den tredje perioden satte Alex Killorn 4-2 innan Nikita Grebyonkin stängde matchen med 5-2 i öppen kasse.’

Leo Carlsson lämnade matchen poänglös för nionde gången i följd.