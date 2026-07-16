Överens med Flyers - skriver fyraårskontrakt

Trevor Zegras har skrivit på en förlängning i Flyers. Foto: Bildbyrån/Stephen R. Sylvanie-Imagn Images.

I början av juli slog Philadelphia Flyers på stort när man erbjöd Leo Carlsson ett offer sheet på 90 miljoner dollar över fem år. Men i slutändan valde Anaheim Ducks att matcha det hela för att behålla sin svenske stjärna.

Nu har klubben istället nått en överenskommelse med en annan stjärna, också med bakgrund i Anaheim.

Trevor Zegras, som ansökt om skiljedomstol, har nämligen skrivit på ett fyraårskontrakt med Flyers. Det landar på en lönetaksträff vid 9.125 miljoner dollar per år, och 25-åringen blir alltså uppbunden till 2030.

– Den utveckling han visade under den senaste säsongen, att bevisa att han är den skickliga spelare han kom in i ligan som, stärkte vår övertygelse om att han kommer att vara en avgörande spelare för Flyers under de kommande åren, säger general managern Daniel Briere.

Zegras, vald av Anaheim Ducks som nionde spelare i NHL-draften 2019, sågs tidigare som en supertalang. Det blev över 60 poäng två år i rad, samt VM med USA, men de senare säsongerna hittade han inte rätt. Till slut om en trejd till Philadelphia.

Den gångna säsongen stod Trevor Zegras för 73 poäng (28+45) över 91 matcher, slutspel inräknat.