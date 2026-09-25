Stenbergs show - slog till med hattrick

Ivar Stenberg klev fram med fyra poäng i natt.

Foto: Robert Edwards-Imagn Images / USA Today Sports

San Jose Sharks stod för en rejäl urladdning i natt. Mot divisionsrivalen Anaheim Ducks blev det hela 10-0. Det efter bland annat en uppvisning från Ivar Stenberg. Svensken stod för tre mål och en assist i utklassningen.

Han började med att sätta 2-0 efter bara fem minuter och spelade sedan fram till 4-0-målet av Michael Misa. Därefter prickade superlöftet in 6-0 och 9-0 i den andra och tredje perioden. Noterbart är att även Filip Bystedt hade 1+1 i matchen.

Det ska däremot sägas att Anaheim ställde upp med ett AHL-betonat lag.

Ivar Stenberg har nu tre mål och två assist på två försäsongsmatcher. Drafttvåan väntas nu också gå rakt in i NHL nästa säsong. 18-åringen gjorde succé i Frölunda HC förra året och var även en nyckelspelare i både senior- och junior-VM för Sverige.